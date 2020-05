Kinesiske selskaper ga Oslo smittevernutstyr – ba om politikermøter og oppmerksomhet

Da teknologigiganten Huawei donerte smittevernutstyr til Oslo kommune, var det snakk om både møter med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen som det ikke ble noe av, ifølge Dagens Næringsliv. Da det i stedet ble til møte på kontoret til kommunaldirektør Svein Lyngroth, fikk Huawei beskjed om at Oslo kommune ikke ønsket noe presse rundt møtet.

Seniorforsker og leder for forskningsgruppen Sikkerhet og forsvar hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Karsten Friis har omtalt innsatsen fra Kina de siste månedene, der landet hjelper andre land rammet av koronavirus og posisjonerer seg i et nytt globalt marked, som «en form for påvirkningsoperasjon».

Erik Thomas Ganer, Huaweis kommunikasjonssjef i Norge, avviser at posisjonering var intensjonen bak å be om møter og å få tatt bilder.

– Vi var interessert i et møte for å høre om utstyret hadde gjort sin nytte, og om det var andre ting vi kunne bidra med i den nasjonale dugnaden, skriver Ganer i en epost til DN.

Kommunaldirektør Lyngroth sier det ikke er sendt noen pressemeldinger knyttet til donasjoner fra private givere fra Oslo kommune.

– Vi pleier ikke å ha presse til stede på møter hos kommunaldirektøren og så ikke noen grunn til å endre på det i dette tilfellet, sier han.