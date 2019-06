Ny sjef for Orkla

Han har hatt solgt for TV-er, dataspill og vaskemaskiner. Nå skal Jaan Ivar Semlitsch selge pizza, vaskemidler og sjokolade.

Orklas konsernsjef Peter Ruzicka annonserte i mars i år at han gir seg som sjef for Norges største merkevareselskap.

Nå har selskapet, som har Stein Erik Hagen som største aksjonær, funnet erstatteren. Orkla er blant de mest verdifulle selskapene på Oslo Børs og har en markedsverdi på rundt 76 milliarder kroner.

Jaan Ivar Semlitsch (47) har bakgrunn fra blant annet Elkjøp, Rema Industrier, Plantasjen og Statoil Retail.

Nå får han ansvar for noen av Norges mest kjente merkevarer. Orkla eier blant annet Grandiosa, Nora, Milo, Blenda, Polly, Nidar, Kims, Idun, Jif, Stabburet og Toro og omsatte i 2018 41 milliarder kroner.

Han får også ansvaret for rundt 18.500 ansatte i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Jeg er glad for at Jaan Ivar Semlitsch har takket ja til stillingen. Han har 24 års bred ledererfaring fra nordisk og internasjonal virksomhet, og han har vært toppsjef i en rekke bedrifter med stor suksess. Et samlet styre mener Semlitsch er rett person til å lede Orkla i tiden som kommer, sier Orklas styreleder Stein Erik Hagen i en pressemelding.

– Jeg er svært takknemlig for at jeg får muligheten til å lede Orkla i en ny og spennende fase for konsernet. Jeg ønsker å bygge videre på Orklas sterke posisjoner i en rekke markeder og utvikle selskapet for fremtiden, sier Orklas nye konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i pressemeldigen.

Jaan Ivar Semlitsch tiltrer etter nærmere avtale, senest 1. desember.

Peter A. Ruzicka gikk av som konsernsjef i Orkla 7. mai. Terje Andersen ble konstituert, og han vil fortsette i denne stillingen frem til Semlitsch tiltrer.