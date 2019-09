Nordmann vant 443,9 millioner

Den forrige rekorden var på 441,3 millioner kroner fra august 2017, ifølge den kjente bedriften på Hamar.

Norsk Tipping går foreløpig kun ut med at vinneren er en mann fra Norge.

I tillegg til vinneren av 443,9 millioner kroner, vant en nordmann også 1 millioner kroner + 100.000 kroner i reisegavekort. En annen nordmann vant 1,4 millioner kroner i tredjepremie, opplyser Norsk Tipping.

Vinnersjansen for førstepremien er 1 til 95 mill. per rekke. Dermed er vinnersannsynligheten for vanlig Lotto 17,5 ganger så høy.

Vinnersannsynligheten i Lotto kan beskrives slik:

Se for deg at du reiser med tog 190 mil fra Stavanger til Bodø. En eller annen plass på den lange strekningen står en basketballkurv. Uten den minste peiling på hvor kurven er plassert, slipper du på et tilfeldig valgt sted en klinkekule ut av vinduet.

Sjansen for at du treffer kurven er omtrent like liten som å vinne førstepremien i Lotto dersom du spiller med én rekke.

Denne beregningen ble gjort av professor i statistikk, Ørnulf Borgan ved Universitetet i Oslo for Aftenposten i 2009.