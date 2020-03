USAs sentralbank overrasket med rentekutt. Også norske banker setter ned renten på grunn av virusfrykt.

Tirsdag varslet den amerikanske sentralbanken at den vil kutte styringsrenten med 0,5 prosent.

Avgjørelsen var uventet: Ikke siden finanskrisen har sentralbanken senket renten utenfor sine planlagte rentemøter. Det er heller ikke blitt kuttet så mye på en gang siden 2008.

Årsaken er økende risiko og uro knyttet til spredningen av koronaviruset. Frykten er at situasjonen vil bremse den økonomiske veksten.

Ifølge Dagens Næringsliv tok det bare 15 minutter etter at nyheten ble kjent, før indeksene på Wall Street steg med over én prosent. Oslo Børs fulgte hakk i hæl.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell signaliserte under en pressekonferanse i Washington at han er villig til å kutte ytterligere dersom situasjonen forverres.

– Veldig uvanlig

– Det er veldig uvanlig for den amerikanske sentralbanken å kutte renten utenom møtene sine, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB.

Det neste planlagte rentemøtet er 18. mars. Magnussen sier avgjørelsen om å senke renten allerede nå, tyder på at det skjer noe uventet i økonomien som krever rask handling.

– Koronaviruset som sprer seg flere steder i verden, rammer nå også USA. Selv om spredningen der foreløpig er liten, har det ført til en kraftig reaksjon i finansmarkedene, sier han.

I forrige uke falt de amerikanske børsene med mellom 10–12 prosent som følge av virusfrykten – det verste børsraset siden finanskrisen.

DNB

Tror tiltaket er proaktivt

Et virusutbrudd kan påvirke økonomien negativt både ved at folk utsetter kjøp av varer og tjenester, og ved at bedrifter sliter med å få tak i det de trenger for å produsere og levere det de skal.

Sentralbanken setter derfor ned styringsrenten som et tiltak for å stimulere økonomien.

Magnussen i DNB tror imidlertid ikke den overraskende avgjørelsen handler om at sentralbanken allerede ser alvorlige tegn til at økonomien krymper. Selv har ikke Magnussen så langt sett tall som tyder på en verre utvikling enn ventet.

– Jeg tror snarere sentralbanken ønsker å være tidlig ute med å kontre de negative effektene som de tror vil komme, sier Magnussen.

USA følger aksjemarkedet

Tirsdag uttalte sentralbanksjefene i G7-landene at de står klare til å støtte økonomien dersom situasjonen forverres. Men det ble ikke varslet noe koordinert rentesenkning.

Magnussen forklarer at noe av grunnen til at USA likevel velger å senke sin rente, er at sentralbanken der er spesielt opptatt av det som skjer i finansmarkedene. Det er fordi mange amerikanere sparer i aksjer på børsen. Dermed påvirkes amerikansk kjøpekraft mer direkte av et fall i aksjemarkedene, enn for eksempel i Norge.

– I tillegg blir det dyrere for næringslivet å låne penger, noe som har negativ innvirkning på økonomien, forklarer Magnussen.

Vanskeligere for andre land

Dessuten har USAs sentralbank hevet styringsrenten flere ganger de siste årene. Det gir større handlingsrom enn det flere andre sentralbanker med lavere rente har nå, forklarer sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB.

I Europa har svak utvikling i årene etter eurokrisen gjort det vanskeligere å heve renten. Den europeiske sentralbanken har i dag minusrente, mens renten i Storbritannia ligger på rundt 0,75 prosent. Også i Japan ligger renten rundt null.

At USA velger å kutte så mye som 0,5 prosentpoeng allerede nå, tror hun er et tegn på at det kommer ytterligere én senkning på det planlagte møtet den 18. mars. Altså at sentralbanken ser behov for flere senkninger på kort tid.

SEB

Norges Bank har bedre tid

Norsk økonomi påvirkes også av virussmitten. Reiselivsnæringen og sjømateksporten er særlig utsatt.

Flere private banker har også varslet at de setter ned fastrentesatsene sine. Mandag sa DNB at de senker sin fastrente med 0,10 prosent, og tirsdag varslet Nordea en nedsettelse på 0,15 prosentpoeng.

– Det har vært en tydelig nedgang i markedet for lange renter den siste perioden, knyttet til usikkerhet rundt Korona-viruset. Vi her derfor valgt å sette ned samtlige av våre fastrentesatser, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea.

Blomgren Dalstø i SEB sier imidlertid at Norges Bank står i en litt annen situasjon enn de amerikanske og europeiske sentralbankene. Solid vekst, lav ledighet og en svak kronekurs er faktorer som gir et godt utgangspunkt for å avvente situasjonen.

– Norges Bank har bedre tid til å se an hvor stor og langvarig effekten blir for norsk økonomi, før de setter ned styringsrenten, sier Blomgren Dalstø.

Hun legger til:

– Men det er klart at Norges Bank også følger utviklingen og står klare til å kutte hvis det blir behov.