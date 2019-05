– Det kommer til å ta minst ett døgn innen vi er tilbake i normal rytme, sa SAS-sjef Rickard Gustafson sent torsdag kveld, da pilotstreiken var over.

Fredag, langt inn i ettermiddagstimene, har det vært mange innstilte avganger fra de store flyplassene i Norge, og det har vært forsinkelser. Fra Oslo Lufthavn Gardermoen er 20 av 150 SAS-avganger blitt innstilt.

Men utover kvelden er situasjonen på vei tilbake til det normale.

– Cirka 80 prosent går som det skal allerede nå, og det er ingen store forsinkelser, sier pressevakt Troels Karlskov i SAS.

Fra Oslo Lufthavn Gardermoen er det én avgang innstilt fredag kveld, og det samme er tilfellet i Tromsø. Det er ingen innstilte avganger hverken i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Bodø eller Ålesund. Lørdag er foreløpig bare én SAS-avgang ved disse åtte flyplassene innstilt.

– Vi regner med at vi er tilbake i normal operasjon i morgen. Vi jobber med full styrke for å hjelpe passasjerer, sier Karlskov.

I København, som er SAS’ store «hub» for internasjonale flyvninger, er bare én avgang innstilt fredag kveld. I Stockholm er ingen avganger innstilt.

Kan komme mange erstatningskrav

Nesten 400.000 reisende er blitt berørt av den ukelange pilotstreiken i SAS. Totalt er over 4000 avganger blitt innstilt som følge av streiken til skandinaviske piloter.

Anslag tidligere i uken tilsier at SAS kan ha tapt minst en halv milliard kroner på streiken, men foreløpig har ikke selskapet selv kommentert dette.

Det er heller ikke klart hvor mange som har krevd erstatning hos selskapet. Fredag skrev Flysmart24 at den norske Transportklagenemnda har mottatt mellom 20 og 30 krav om økonomisk kompensasjon fra reisende som ble rammet av streiken, men at de venter langt flere. For å klage dit, må flyselskapet først avslå kravet.

Kravene gjelder de standardiserte EU-satsene for erstatning ved forsinkelser. Striden vil stå om hvorvidt streiken er å regne som en «ekstraordinær omstendighet» eller ikke. Hvis den vurderes som det, utløses ikke erstatningsansvar hos flyselskapet.

Kabinansatte vil kreve det samme

Bakteppet for streiken var uenighet om blant annet ansettelsestrygghet, turnusplanlegging og lønn.

I den treårige avtalen som er inngått for piloter i Norge, Sverige og Danmark er pilotene sikret en lønnsøkning på 3,5 prosent i år, 3 prosent til neste år og 4 prosent i 2021.

Antagelig vil dette gi SAS-pilotene en større lønnsvekst enn samfunnet som helhet de kommende årene. Pilotene hadde i forkant av streiken krevd et betydelig lønnsløft som kompensasjon for at de i 2012 gikk med på lønnsreduksjon da selskapet var konkurstruet.

En større del av pilotene får forutsigbar turnus, og de som ikke har det, vil i større grad kunne planlegge fridagene sine.

Nå varsler kabinforeningen i SAS at de ønsker minst like god lønnsøkning og andre vilkår neste gang de skal forhandle lønn.

– Vi har samme arbeidssituasjon og vil ta med oss alt når det gjelder arbeidsforholdet. Arbeidsbetingelsene er helt klart oppe til revurdering for oss også, sier foreningsleder Pål Røyne til E24.