Både regjeringen og Norges Bank vurderer å sette inn tiltak etter den dramatiske utviklingen i økonomien etter oljeprisfall og børskrakk.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) har varslet en pressekonferanse tirsdag der de vil redegjøre for situasjonen og vurdere hvilke økonomiske tiltak som kan settes inn.

– Vi har opplevd slike fall før og har erfaring med hvordan vi bør håndtere dem. I første omgang må vi se om oljeprisen blir liggende på et lavere nivå, eller om den tar seg opp igjen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H)

Sentralbanksjef Øystein Olsen følger også med på utviklingen

– Norges Bank overvåker situasjonen fortløpende, og tar nødvendige grep for å sikre at våre systemer er operative og at viktige aktiviteter forløper som normalt. Vi har beredskap og etablerte rutiner for å iverksette tiltak dersom det skulle være nødvendig. Likviditetssituasjonen i bankene blir vurdert fortløpende, sier Olsen til NTB.

– Våre vurderinger av utsiktene for norsk økonomi vil bli offentliggjort i forbindelse med neste rentebeslutning 19. mars, fortsetter han.

Både Virke, NHO og Norsk Industri har bedt regjeringen om å sette inn tiltakspakker for å hjelpe norske bedrifter gjennom krisen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Oljepris i fritt fall og virusfrykt dro hovedindeksen på Oslo Børs videre ned mandag. Ved børsslutt var indeksen ned med 8,1 prosent til 736,08 poeng. så kraftig fall har ikke Oslo Børs opplevd siden høsten 2008, under finanskrisen.

Analytikerne hadde på forhånd spådd et fall på 9 prosent ved åpning. Etter få minutters handel mandag var imidlertid hovedindeksen ned 12 prosent, men fallet var redusert til 8.1 prosent ved børsslutt.

Oljeprisen er ned med hele 18,7 prosent, og et fat nordsjøolje ble omsatt helt ned i 36,80 dollar fatet.

– Katastrofe

– For oljeselskapene er dette helt katastrofe, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til E24.

Equinor alene falt med hele 17,7 prosent. Også selskaper innen oljeservice falt kraftig. Dagens børstaper ble Petroleum Geo-Services som falt med hele 37,9 prosent, tett fulgt av Aker Solutions (-32 prosent), BW Offshore (-31 prosent) og Aker BP (-28,3 prosent).

Både koronavirusets virkning på den internasjonale økonomien og et kraftig fall i oljeprisen får skylden for det brede børsfallet.

Ned i Europa

Europeiske børser falt også kraftig mandag. Både DAX-indeksen i Frankfurt og FTSE-indeksen i London falt med 6,7 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris falt med 7 prosent.

Også børsene i Midtøsten faller kraftig. Det skjer for andre dag på rad.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Tokyo med en nedtur på 5,1 prosent. Hongkong-børsen falt 4,2 prosent.

På USA-børsene var S&P 500-indeksen rundt klokken 17 ned 4,7 prosent, mens Dow Jones falt 4,8 prosent.

Norwegian stuper videre

Flyselskapet Norwegian faller også kraftig og falt 27 prosent da børsen åpnet mandag. Det sendte aksjen ned til en kurs på 8,80 kroner, det laveste nivået siden 2005, ifølge E24. Ved børsslutt ble aksjen omsatt for 11 kroner, et fall på 9,8 prosent.

Oljeprisfallet kommer etter bruddet i forhandlingene mellom Opec-landene og Russland. Opec-landene ønsker å redusere produksjonen av olje på grunn av dramatisk lavere etterspørsel som følge av koronaviruset som herjer i verden, men fikk ikke med seg Russland på dette.

Priskrig

Saudi-Arabia innledet da priskrig på olje. Dermed ble fallet i etterspørselen møtt med en kraftig økning i tilbudet, som igjen har ført til oljepriskollapsen.

Analytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB kaller situasjonen uvanlig. Det er krisestemning i markedet, slår hun fast i DNBs morgenrapport:

– Om ikke markedene allerede var preget av en viss grad av krisestemning som følge av koronavirusutbruddet, er det liten tvil om at krisestemning hersker i markedene akkurat nå.