Hovedindeksen OSEBX var ned 2,5 prosent 10 minutter etter åpning.

Oljeprisen var også onsdag morgen markant ned. Et fat med nordsjøolje (brent) ble rett før børsåpning handlet for 28,39 dollar i spotmarkedet, ned 1,53 prosent for dagen.

Equinor-aksjen faller samtidig over 5 prosent.

DNB er mest omsatt i tidlig handel, med et fall på 2,7 prosent. Mowi stiger 0,91 prosent.

Norwegian-aksjen fortsetter oppgangen som startet tirsdag, og er kort tid etter åpning opp rundt 12 prosent. Det skjer etter at det ble klart at hovedkonkurrenten SAS får krisepakke fra Danmark og Sverige.

Fall i Asia

Regjeringer og sentralbanker over hele verden har satt i gang store rentekutt og stimuliprogrammer for å motvirke den økonomiske smellen som følge av koronaviruset.

Utviklingen på Børsen kommer etter at Wall Street pustet ut kvelden før. Likevel har de asiatiske børsene falt tydelig i løpet av handelsdagen, etter å ha startet i positivt terreng.

Hongkong-børsen falt mer enn tre prosent, mens børsen i Seoul er ned mer enn fire prosent.

Ifølge Reuters har Irak bedt Opec-landene om et krisemøte for å balansere oljemarkedet.

Kronekursen faller videre

Onsdag morgen nådde euroen rekordsvake 11,65 kroner, en svekkelse på seks øre fra dagen før.

Ved nyttår var kursen 9,83 kroner. Euroen lå stort sett på under åtte kroner frem til slutten av 2013, men har de siste årene stort sett ligget på mellom åtte og ti kroner.

Dollaren ligger onsdag på 10,57 kroner, ett øre under rekordnivået tirsdag. Ved nyttår var dollaren verdt 8,76 kroner. Dollaren lå stort sett på rundt seks kroner i perioden 2009 til 2014, men har etter det ligget i området åtte til ni kroner.