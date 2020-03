Oljeprisfall påvirket børsen onsdag

Oljeprisen falt onsdag til sitt laveste nivå siden 2003. Et fat med nordsjøolje (brent) ble kl. 16.20 handlet for rekordlave 26,04 dollar i spotmarkedet, ned nesten 9,5 prosent for dagen.

Oslo Børs fulgte etter. Ved stenging var hovedindeksen OSEBX ned 1,13 prosent til 637 poeng.

For Norwegian var onsdag en bedre børsdag. Etter nyheten om at hovedkonkurrenten SAS får krisepakke fra Danmark og Sverige, skjøt aksjen i været. På det høyeste var den 39 prosent opp. Den endte dagen opp 29,36 prosent til 11,19 kroner.

Equinor ned

Slik så det ut for store og spesielt berørte selskaper onsdag:

DNB opp 1,86 prosent til ca. 100 kroner.

opp 1,86 prosent til ca. 100 kroner. Equinor ned 4,69 prosent til 101,7 kroner.

ned 4,69 prosent til 101,7 kroner. Mowi opp 5,28 prosent til 185,30 kroner.

opp 5,28 prosent til 185,30 kroner. Telenor opp 4,03 prosent til 148,50 kroner.

opp 4,03 prosent til 148,50 kroner. SAS ned 1,66 prosent 8,35 kroner.

ned 1,66 prosent 8,35 kroner. Aker Solutions ned 7,11 prosent til 4,73 kroner.

Oljepriskrigen fortsetter

Man må helt tilbake til 2003 for å finne like lave oljepriser som nå, skriver E24.

Dagens nivå er lavere enn bunnivået under oljekrisen i 2016, da ett fat med nordsjøolje i januar ble handlet for 27,08 dollar.

– Det kommer etterspørselsødeleggende nyheter inn hver time, sier oljeanalytiker og partner i Again Capital Management, John Kilduff, til Reuters.

Saudi Arabias statlige oljeselskap Saudi Aramco har tidligere bekreftet at de vil fortsette planene om å øke produksjonen til nivåer over 12 millioner fat per dag.

Den saudiarabiske energiministeren har også sagt at landet vil øke sin råoljeeksport til over 10 millioner fat per dag de neste månedene.

Ifølge Reuters har Irak bedt Opec-landene om et krisemøte for å balansere oljemarkedet.

Urolig verden over

Voldsomme svingninger fra dag til dag er blitt mønsteret på verdens aksjemarkeder de siste ukene. Også i USA snudde pilene ned igjen onsdag, etter at børsen tirsdag hentet seg inn med 5–6 prosent.

Ved åpning dalte de tre toneangivende indeksene på Wall Street. Slik så det ut kort tid etter børsåpning:

Dow Jones ned 5,72 prosent

Nasdaq ned 5,23 prosent

S&P 500 ned 5,22 prosent

Heller ikke i Europa var stemningen særlig lystig, der børsene i Frankfurt og i Paris falt mer enn fem prosent på ettermiddagen.

Fall i Asia

Regjeringer og sentralbanker over hele verden har satt i gang store rentekutt og stimuliprogrammer for å motvirke den økonomiske smellen som følge av koronaviruset.

Likevel falt også de asiatiske børsene tydelig i løpet av handelsdagen onsdag, til tross for å ha startet i positivt terreng.

De viktigste indeksene i både Hongkong og Seoul var ned mer enn fire prosent ved stenging.

Kronekursen faller videre

Onsdag ettermiddag nådde euroen rekordsvake 11,77 kroner.

Ved nyttår var kursen 9,83 kroner. Euroen lå stort sett på under åtte kroner frem til slutten av 2013, men har de siste årene stort sett ligget på mellom åtte og ti kroner.

Dollaren ligger på 10,79 kroner.

Ved nyttår var dollaren verdt 8,76 kroner. Dollaren lå stort sett på rundt seks kroner i perioden 2009 til 2014, men har etter det ligget i området 8 til 9 kroner.