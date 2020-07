Småfly krasjet under landing i Meråker

Et småfly med to personer om bord har krasjet under landing i Meråker kommune i Trøndelag. Én person får hjerte- og lungeredning.

NTB

10. juli 2020 13:22 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi har lokalisert flyet, og det er igangsatt hjerte- og lungeredning på personen som satt i flyet, sier politiets operasjonsleder Frank Brevik til Trønder-Avisa.

En ambulanse er straks på stedet, og et helikopter med lege er på vei. Det var to personer om bord i flyet, den andre hadde kommet seg ut da politiet ankom stedet klokka 13.15.

Politiet i Trøndelag meldte om ulykken på Twitter klokka 13.08.