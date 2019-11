Equinors høstkonferanse samlet torsdag energitopper, politikere og lobbyister til tre timers bekymring for klimasituasjonen i verden.

Scenene var Det Norske Teatret.

Equinorsjef Eldar Sætre malte med bred pensel opp bilde av selskapets fornybarsatsing og ikke minst det nye «grønne» oljefeltet Johan Sverdrup. Oljegiganten som slipper ut under én kilo CO₂ pr. fat, gjennomsnittet i verden er 18 kilo pr. fat.

Men sist helg samlet tusenvis av demonstranter seg i Australia med et klart budskap: Nei til Equinors planer om leteboring i de sårbare områdene i Australbukta.

– Hvorfor tar Equinor klima og politisk risiko ved å ønske å drive leteboring utenfor kysten av Australia?

– Vi vet at verden kommer til å trenge mye olje og gass. Det er ikke så mange steder igjen hvor vi ser gode ressursmuligheter. Det vil si der vi kan gjøre store funn. Dette er ett av dem. Vi mener at det er fullt forsvarlig å lete etter olje og gass i dette området, noe vi har vist i de konsekvensutredningene som er levert til australske myndigheter, svarer konsernsjef i Equinor Eldar Sætre.

Fakta: Equinor i Australia Equinor ble i juni 2017 tildelt to letelisenser for 12.000 kvadratkilometer i Australbukta. Equinor skal bore en letebrønn, Stromlo-1, 372 kilometer sør for kysten av Sør-Australia. Boringen skal skje på rundt 2.200 meter. I april offentliggjorde Equinor miljøplanen for prosjektet, hvor det blant annet kom frem at «worst case»-scenarioet var at en oljelekkasje kan ramme hele sørkysten av Australia helt til nord for Sydney. Equinor fikk over 32.000 tilbakemeldinger på miljøplanen under en åpen høringsperiode på 30 dager. Australias oljetilsynsmyndighet NOPSEMA må godkjenne planen før oljeletingen kan starte. Planen er å starte oljeboring ved årsskiftet 2020/2021. Miljøorganisasjoner er redde for at en oljelekkasje eller en ulykke kan få katastrofale følger for den sårbare naturen. Ifølge Equinor vet de ikke om det finnes olje i området de skal bore. 11. november ble miljøplanen som må godkjennes av NOPSEMA før Equinor kan bore, sendt i retur for andre gang. Den norske stat eier 67 prosent av Equinor. Kilder: Equinor, NTB, NOPSEMA

I dialog med myndighetene

Tidligere denne måneden krevde det australske oljetilsynsorganet NOPSEMA at Equinor gjorde endringer i miljøplanen for boringen i Australbukta før det fikk begynne å bore. NOPSEMA etterspurte mer informasjon om risikoen for oljelekkasje og mer detaljer om miljøvernplanene. Dette er andre gang Equinors miljøplan har møtt motbør, og selskapet jobber nå med å legge frem en oppdatering.

– Så den kritikken dere får fra lokalbefolkningen og miljøbevegelsen gjør ikke noe inntrykk på Equinor?

– Vi forholder oss til alle typer kritikk og synspunkter, men vi forholder oss også til fakta. Det er viktig. Det er mange synspunkter på olje- og gassvirksomhet uansett hvor vi opptrer eller hva vi gjør. Så vi må forholde oss til det, sier han.

Motstanden mot oljevirksomheten øker samtidig som Australia opplever noen av sine verste skogbranner noensinne. Heath Joske, surfer og en fremtredende talsperson for kampanjen for å stoppe Equinors planer i Australbukta, setter brannene i sammenheng med klimaendringer. Demonstrantene mener et oljefelt i Australbukta er feil vei å gå i dagens situasjon.

– Varmerekorder settes jevnlig nå, og i staten jeg vokste opp i på østkysten, står store deler av skogen i flammer. Vi har ikke sett denne typen branner så tidlig i sesongen før. Klimaendringene er her allerede, og vi må gjøre noen store endringer, og å gjøre om Australbukta til et oljefelt er ikke den endringen vi trenger nå, sier Joske.

Australia er av Det internasjonale energibyrået IEA ansett som et land som kan forsyne det voksende gassmarkedet i Asia. Equinor selger i dag gass til Asia fra Snøhvit i Barentshavet. Equinor-sjefen viser til at Asia er et voksende og interessant marked.

Norsk oljeproduksjon halveres

I den norske debatten har det vært reist krav om en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon.

Det internasjonale energibyrået IEAs administrerende direktør Dr. Fatih Birol, oljeminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) og konsernsjef Eldar Sætre er skjønt enig om at det å sette en dato for utfasing av norsk olje- og gassproduksjon er en dårlig idee.

Et mellomstandpunkt er å stanse tildeling av nye lisenser, men heller ikke det vant gehør hos den oljetunge trioen.

Equinor-sjefen minnet om at dersom man i Norge utvikler alle prosjektene som finnes på tegnebrettet og fortsetter å lete etter mer og gjør nye funn, og hvis vi bekjemper nedgang i produksjonen på den mest effektive måten så er selskapets beste estimat at produksjonen i 2050 vil være mindre enn halvparten av i dag.

I et langt perspektiv skal forbruke av olje og gass falle og en nedgang på norsk sokkel vil kunne følge denne nedadgående banen. IEA har i sitt såkalte bærekraftsscenario ment at oljeforbruket vil være på 67 millioner fat pr. dag i 2040 fra omkring 100 millioner fat i dag. Gassforbruket vil være rundt det samme som i dag.