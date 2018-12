Det lukter kjøtt, bein og blod inne ved den lange glassdisken på hjørnet av Vogts gate og Hegermanns gate på Torshov i Oslo. Lørdag morgen, på bittelille julaften er det stappfullt av folk. Ventetiden med kølapp er en knapp time, med rundt 100 personer foran i køen. Dagen før var det rundt 300 på det meste. Da måtte en annen Aftenposten-medarbeider vente tre og en halv time på å få kjøpe kjøtt.

Men lille julaften ved 19-tiden er det stille og stengt i butikken. Daglig leder og medeier Jan Strøm-Larsen, som er fjerde generasjon i familiebedriften, har endelig tid til en prat.

Han og butikken har lagt bak seg noen fete år.

– Omsetningen er doblet fra 2013 til 2017. Er det først og fremst økt volum eller pris?

– Butikksalget har vært ganske likt de siste årene, kanskje med en liten oppgang. Den store økningen kommer av at vi nå leverer til restauranter og kantiner, sier Strøm-Larsen, og legger til at omsetningen fra engros har fortsatt også i 2018.

Salget er doblet, overskuddet vokser sakte

For et par-tre år siden begynte også nettbutikken Kolonial.no å selge Strøm-Larsens varer til jul.

– Vi lurte litt selv på om det kom til å ta fra butikksalget, men det ser ut til å ha kommet i tillegg til salget i butikk.

– Resultatet bedres også, men på ingen måte i samme takt som omsetningen. Hva skyldes det?

– De siste fem årene har vi stort sett brukt alt vi har tjent til nytt utstyr, nye maskiner og lokaler.

Kunne blitt kjøpt opp

I 2014 ekspanderte pølsemakeren fra Torshov med nye produksjonslokaler i Kjøttbyen på Furuset. Der foregår nå all skjæring, pølsemakeri og distribusjon til engroskundene. Kun kjøkken og butikk er igjen på Torshov.

Som en rekke, andre kjøttspesialister med et sterkt varemerke, har også Strøm-Larsen hatt friere på døren på Torshov.

– Ja, det har vært friere på døren. Nå er det broren min og jeg som driver bedriften, og de to eldste barna våre har gått i lære her. Så får vi se hva de vil til slutt, men ofte har det vel vært mangel på overtagere i familien som har vært tilfellet rundt omkring.

Oppskrifter fra bestemødre, ikke foreldre

Strøm-Larsen har et bestemt inntrykk av at flere enn før er mer interessert i mat.

– Vi har nå hatt en generasjon som har kjøpt mye ferdigmat, mens neste generasjon er mer opptatt av å lage mat selv. Det er ofte slik at yngre mennesker kommer inn i butikken med en oppskrift. Den er ikke foreldrenes, men besteforeldrenes.

– Din far Alf Strøm-Larsen feiret 80-årsdag i sommer. Hva sier han om utviklingen?

– Han synes det er kjempemorsomt. Det er jo lettere å drive når det går oppover enn nedover. Han jobber seks dager i uken, og det er full fart hele tiden, sier sønnen Jan.

Faren Alf skrev i forbindelse med butikkens hundreårsjubileum at hans bestemor Ida Strøm drev kjøttbutikk på Grünerløkka da hun i 1904 møtte bestefaren Oskar Larsen, som drev kjøttbutikk på Frogner. De kjøpte bygården på Torshov i 1929.

Siden den gang har det vært hektiske førjulsdager på det samme hjørnet i Vogts gate.

3,5 timers ventetid

– Hva er rekord på ventetid for kunder med kølapp?

– På det verste på fredag var det rundt tre og en halv time. Vi har åpent litt lenger utover kvelden disse dagene, men det er flere som står i kø klokken syv om morgenen, lenge før vi åpner, enn halv syv og halv åtte om kvelden.

– Nå er det bare noen timer til julaften. Da er det vel ribbe hjemme hos deg?

– Da er det ribbe.

Stavanger-slakter i snart 200 år

En annen, tradisjonsrik bedrift med travle dager før jul, er A. Idsøe AS i Stavanger.

Historien strekker seg tilbake til 1828, og bedriften er fortsatt i familiens eie. Nå selges Idsøe-pølser og annen kjøttmat i en rekke dagligvarebutikker i Rogaland. Pinnekjøttet har de siste årene funnet veien til hovedstaden og delikatessebutikken Gutta på haugen.

Omsetningen har økt med 34 prosent de siste fem årene, mens resultat før skatt svinger mellom 5 og 11 millioner kroner.

Flere om beinet i Bergen, ingen i Trondheim

Rivelsrud & Co, en av Bergens mest tradisjonsrike kjøtthandlere, lukket dørene for godt tidligere i år. Men fortsatt holder bl.a. Solheim Kjøtt og R. Birkeland knivene skarpe. Men den som har mest til felles med hovedstadens Strøm-Larsen, er trolig H. Brakstad Eftf. AS i Godvik, ti minutter vest for Bergen sentrum.

Både omsetning og resultat har ligget stabilt de siste årene, på henholdsvis 40–45 millioner og 2–4 millioner kroner.

Til tross for at det produseres kvalitetskjøtt i Trøndelag, er det mange år siden den Trondheims siste, spesialiserte kjøttbutikk lukket dørene.