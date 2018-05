– Regjeringen advarte tydelig Stortinget mot å fatte dette vedtaket. Det er veldig vanskelig å få korrekt prissammenligning på 40.000 varer fra 4000 butikker, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland til NTB.

Det var hennes forgjenger Solveig Horne som lanserte den omstridte tjenesten under Arendalsuken 16. august i fjor.

De utropte Kiwi til vinnere, men møtte massiv kritikk fra de andre kjedene om metoden bak sammenligningen.

Det er den delen av appen som sammenligner priser, som stoppes. Tjenesten som informerer om ingredienser og næringsinnhold vil Forbrukerrådet fortsette å utvikle.

Fredag skal Helleland redegjøre i Stortinget om bakgrunnen for beslutningen og be de folkevalgte om å skrinlegge planene.

– Forbrukerne fortjener bedre utvalg og lavere priser i dagligvaremarkedet, og vi ønsker å kunne bidra til å fremme konkurransen. Men pr. i dag har vi ikke et datagrunnlag som skal til for å kunne lage et relevant og rettferdig prissammenligningsverktøy, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland i en pressemelding fredag.

Forbrukerrådet «Sjekk dagligvarer» skulle hver uke komme med en ny handlekurv med gjennomsnittsprisen til 200 dagligvarer, kjøpt i de ulike matkjedene uken før.

I 2015 ba Stortinget regjeringen om å etablere en dagligvareportal for sammenligning av dagligvarer. Portalen skulle gi informasjon om blant annet pris, næringsstoffer og kvalitet på dagligvarer i alle butikker over hele landet.

Omstridt tjeneste

Etter lansering lot ikke kritikken vente på seg. Blant annet tok ikke tjenesten hensyn til kjedenes egne merkevarer, eller lokalmatsatsingen. I tillegg er store varegrupper som frukt, grønt og fisk ikke inkludert i regnestykket.

Før lansering av tjenesten, hadde Forbrukerrådet brukt syv millioner kroner på appen.

Bare en uke etter lansering, ble tjenesten stoppet første gang. Deretter ble den utsatt, mens Forbrukerrådet har jobbet med datagrunnlaget.

I første omgang trodde de det kun skulle noen justeringer til, og så sent som i mars i år, mente de at tjenesten skulle lanseres på nytt før sommeren.

Nå har de konkludert med at det beste er å skrinlegge hele alt som har med å sammenligne matpriser.

Derfor har Forbrukerrådet anbefalt Barne- og likestillingsdepartementet at det ikke gjennomføres nye prissammenligninger basert på handlekurver. Regjeringen følger opp dette i revidert nasjonalbudsjett, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

Flesland understreker at hun opplever samarbeidet med kjedene som godt, men at datagrunnlaget fra bransjen pr. i dag har mangler som gjør at Forbrukerrådet ikke kan levere en fullverdig tjeneste.

Uviss skjebne for «Peiling»

Forbrukerrådet arbeider videre resten av tjenesten rundt appen Peiling, men Helleland sier til NTB at hva som skjer videre, foreløpig er uklart.

– Vi vet foreløpig ikke hva det vil koste drifte denne og hva forbrukerne vil få ut av den. Vi må kartlegge hva brukerpotensialet er, sier Helleland.

Forbrukerrådet mener imidlertid at de skal fortsette å utvikle og forbedre Peiling.

– Med denne beslutningen kan vi nå rette innsatsen mot å utvikle og forbedre tjenesten Peiling, sier Flesland.

Coop: Fornuftig

– Dette er en fornuftig konklusjon. Intensjonen var bra, men dette viste seg å være umulig å få til, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop.

Rema 1000 sier til Aftenposten at de også mener dette er en klok beslutning.

– Vi har hele tiden forstått og støttet opp under Stortingets intensjon og Forbrukerrådets arbeid med Dagligvareportalen. Men når man så hvor komplisert det ble, tror vi det var en klok beslutning å stanse portalen, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000.

Norgesgruppen, som blant annet kontrollerer Forbrukerrådets første prisvinner, Kiwi, sier til Aftenposten at de tar beslutnignen til etterretning.

– Vi har jobbet tett med Forbrukerrådet hele veien og brukt betydelige ressurser på saken, sier direktør for samfunnskontakt Bård Gultvedt i Norgesgruppen.