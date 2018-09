Rema 1000 har snudd når det gjelder «3 for 2»-kampanjen. Nyttårsaften 2013 sa de til Aftenposten at deres langsiktige strategi var å kutte disse tilbudene.

Bakgrunnen var at Kiwi bestemte seg for å ta avstand fra slike kampanjer, etter inspirasjon fra den britiske dagligvarekjeden Tesco.

Britene hadde funnet ut at slike kampanjer bidro til at matsvinnet økte. Folk handlet mer enn de trengte, og mye av den ekstra maten havnet i søppelbøttene hjemme hos folk.

Øker matkastingen

Etter at Kiwi lovet å kutte ut dette, hang Rema seg på og lovet det samme. Nå har imidlertid kjeden snudd og både «3 for 2» og «2 for ...» er tilbake i lavpriskjeden.

– Mange av kundene våre har etterspurt «3 for 2»-kampanjer. Vi har derfor valgt å ha «3 for 2» på noen kampanjer i sommer. Dette er nøye utvalgte varer med god holdbarhet for at vi ikke skal bidra til å generere matsvinn, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Pettersen i Rema 1000.

Grillpølser, tapas og fiskekaker har vært tilbudene Rema 1000 har kjørt som «3 for 2» kampanje i sommer. «2 for ...»-kampanjene har blant annet vært på kjøttpålegg, spekeskinke og burgere. Noen av «2 for ...» kampanjene varer ut året.

Pettersen sier at de er opptatt av holdbarhet på produktene, så alle varene skal ha en holdbarhet på inntil en måned på grunn av at de ikke ønsker å bidra til matsvinn.

Hamstringsrabatt

Kiwi, som satte fingeren på problemet med at kundene hamstret ekstra varer under disse kampanjene, sier at de fremdeles lever etter «kjøp én, betal for én».

– Vi vet at hver åttende handlepose havner i søppelkassen. Vi har derfor tatt et tydelig standpunkt til disse kampanjene, for vi mener det er lett å bli lokket til å kjøpe for mye når du eksempelvis får «3 for 2» eller fem sjokoladeplater for 100 kroner, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

«Hamstringsrabatt», kalte Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy denne tilbudspolitikken da de bestemte seg for å ta avstand fra slike kampanjer.

– Vi kjører ikke slike tilbud og har aldri gjort det. Men siden vi alltid skal være billigst, setter vi ned enhetsprisen tilsvarende kampanjeprisene hos lavpriskonkurrentene. Forskjellen er at du ikke trenger kjøpe mange hos oss for å få den lave enhetsprisen, sier Arvin.

Unntakene hos Kiwi er Bris og Farris, her mener Kiwi det ikke er fare for at varen skal gå ut på dato.

Arvin legger også til at i tillegg til at kundene kanskje kaster den ekstra maten de bærer hjem, kan det vel hende at de spiser litt mer enn de hadde tenkt. Hun mener kjedene har et ansvar for å legge til rette for sunne valg.

Coop: – Vi er norgesmestere

Coop, som blant annet eier Prix og Extra, har imidlertid ingen intensjoner om å kutte ut denne kampanjeformen.

– Vi er norgesmestere på kampanjer, det er ingen andre som har så mange «3 for 2»-kampanjer, sier informasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Han legger til at det likevel ikke er alle varer de har slike kampanjer på:

– Det skal være på varer med lang holdbarhet eller varer som kan fryses, slik at vi ikke skal bidra til økt matsvinn, sier han.

Også helseperspektivet mener han at Coop tar på alvor, blant annet ved å gi kundene reelle valgmuligheter på sunne alternativer. Derfor har de også kampanjer på frukt og grønt og fisk.

– Vi er bevisst på å følge intensjonsavtalen vi har med helsemyndighetene, sier Kristiansen.