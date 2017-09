Brussel vurderer å bremse norsk avgiftsfritak for elbiler – de er for populære

Norske myndigheter har fått klar beskjed fra EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen (ESA) om at avgiftsfritaket for elbiler kan synge på siste verset. Denne uken var avgiftsfritaket tema på det årlige pakkemøtet mellom Norge og ESA.

– Vi mener ikke at elbiler må bli dyrere enn konvensjonelle biler, men vi ser at det er flere ting som er i ferd å skje som reduserer behovet for avgiftslettelser, sier direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA, Gjermund Mathisen til Aftenposten.

Oppsummert mener ESA at elbiler nå er blitt mye billigere å produsere og dermed billigere for forbrukerne, de er også blitt større og utvalget er bedre. Infrastrukturen for ladestasjoner er mye bedre, selv om det enkelte steder er noe igjen. Bilene har større rekkevidde, og forbrukernes generelle holdning til elbiler har endret seg.

Avgiftene følger ikke etter

– Dette har skjedd samtidig som støttenivået, fritak for moms, er det samme. Da er spørsmålet om vi ikke snart er ved det punktet der staten bruker mer penger enn nødvendig på å subsidiere elbiler. Myndighetene kan oppnå det samme, men med mindre støtte, sier Mathisen.

Fakta: Dette er ESA ESA står for «EFTA Surveillance Authority». Det er et uavhengig overvåkingsorgan som skal passe på at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. EØS-avtalen gir de tre landene tilgang til EUs indre marked. Samtidig er de underlagt EUs regler om konkurranse og fri utveksling av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.

Ifølge direktøren kan et land bruke statsstøtte til å fremme miljøformål, slik Norge gjør med elbiler. Men når denne støtten blir mer omfattende enn nødvendig, er det ulovlig statsstøtte etter EØS-avtalen. Og det er ESA i Brussel som til slutt bestemmer når nok er nok.

Les også: Nå kommer de kjempestore elbilene

Norge har et meget høyt avgiftsnivå for biler. Derfor er det også store summer i avgiftslettelser for elbiler.

Når kuttes støtten?

Han vil ikke si eksakt når ESA vil vende tommelen ned for hele eller deler av momsfritaket

– Det kommer an på utviklingen, men vi snakker om kanskje ett til fem år, sier han.

Det har vært tverrpolitisk støtte til disse avgiftsfritakene i Norge.

I 2014 bestemte ESA at Norge til og med 2017 kunne innføre følgende avgiftslettelser:

• Fritak for merverdiavgift ved kjøp av elbil

• Fritak for merverdiavgift ved leasing av elbil

• Fritak for merverdiavgift ved kjøp av batterier til elbil

• Redusert årsavgift for elbiler

• Fritak for bompenger

Derimot er det ikke opp til ESA å avgjøre om elbiler kan kjøre i kollektivfeltet.

Finansdepartementet: Vil videreføre

Seniorrådgiver Tor Audun Gram i Finansdepartementet sier den norske regjeringen vil be om at dagens avgiftsfritak forlenges:

– I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017 fattet Stortinget anmodningsvedtak der regjeringen blant annet ble bedt om å videreføre fritaket til 2020. Departementet er i dialog med ESA om saken, opplyser seniorrådgiver Gram.

Interessert i flere saker om elbiler: