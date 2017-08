Forbrukerrådet med ny pris-app. – Trist for forbruker, mener lokalmatforkjemper

I dag lanserer Forbrukerrådet «Sjekk dagligvarer», som en del av matvareappen Peiling. Hver torsdag fremover åpner Forbrukerrådet en ny handlekurv med gjennomsnittsprisen til 200 dagligvarer, kjøpt i de ulike matkjedene uken før.

Onsdag morgen er det Kiwi som ser ut til å være den billigste butikken mange steder i landet. Siden tjenesten skal hjelpe forbrukerne lokalt, er det ikke mulig å søke på den billigste butikken i hele landet.

Forbrukerådet har tatt utgangspunkt i Arendal, der appen lanseres, og her koster handlekurven 5440, på Kiwi på Stoa. Coop Extra Tromøysundet havner på 6. plass med handlekurven på 5510 og Rema 1000 på His selger handlekurven til 5535 og ender på en 8. plass. Mellom første og sjetteplass, ligger det andre Kiwi-butikker.

Her kan du selv sjekke hvordan din butikk kommer ut i sammenligningen.

I Oslo er bildet det samme, Kiwi tar de øverste plassene, Coop Extra følger etter og så kommer Rema. Forskjellen mellom Kiwi og Rema er 145 kroner.

Forskjellen ned til Meny er 482 kroner, mens de samme varene hos Joker kostet nesten en tusenlapp mer i forrige uke.

Ser ikke på kjedenes egne merkevarer

– Vi håper dette blir bra, men er bekymret for at det villeder mer enn det veileder forbrukerne, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop.

Hver uke kommer det en ny handlekurven fra Forbrukerrådet. Den baserer seg et tilfeldig uttrekk av 200 varer av de 2000 mest solgte merkevarene i norske dagligvarekjeder. Dette er kun varer som er tilgjengelige for alle kjedene, det vil si at alle billigmerkene som First Price (Norgesgruppen), Eldorado (Norgesgruppen), Bestpris (Rema) og X-tra (Coop) faller utenfor.

Det gjør også ekstrasatsingene til kjedene, som Coops økologiske merkevare Änglamark, Norgesgruppens kvalitetsserie Jacobs utvalgte og Remas siste økologiske satsing under merkenavnet Kolonihagen.

I tillegg faller alle lokalmatsatsinger ut av prissammenligningen, og det liker sjefen for lokalmatsatsingen i Norge, Matmerk, dårlig:

– Jeg er redd dette blir trist for forbruker, sier administrerende direktør Nina Sundqvist.

Hun er bekymret for at Forbrukerrådet nå utelukkende fokuserer på pris og ikke på alle de andre elementene forbrukere er opptatt av, som mangfold, kvalitet, smak, økologi og kortreist mat.

Fakta: Sjekk prisene En prissammenligning mellom matvarekjedene i Norge utviklet av Forbrukerrådet på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Tjenesten lanseres onsdag 16. august 2017. Hver torsdag offentliggjør Forbrukerrådet en ny prissammenligning basert på en handlekurv som består av 200 varer, trukket ut blant 2000 av de mest solgte dagligvarene. Kurven viser total pris for de utvalgte varene og ikke pris for enkeltvarer. Hver vares gjennomsnittspris er basert på faktiske salg i butikkene. Rabatter og bonuser i lojalitetsprogram er ikke tatt hensyn til, men rabatter ellers skal være med. Prisen baseres på faktiske salg i løpet av en uke. Handlekurven inneholder varer som selges i tilnærmet alle dagligvarekjeder. Varer i løsvekt eller ferskvarer som for eksempel frukt, grønt, ferskt kjøtt og fisk er ikke med. Rema 1000, Coop Extra, Coop Prix, Coop Marked, Coop Mega, Matkroken, Kiwi, Meny, Spar og Joker er med i prissammenligningen og dekker rundt 95 prosent av det norske dagligvaremarkedet. Bunnpris mangler.

Priskrig på merkevarene vil ramme småaktørene

– Skal de konkurrere bare på merkevarene som er tilgjengelige i alle kjedene, vil disse andre produktene lide. De vil bli mindre synlige og det inviterer til at det kjedene taper i priskrig på denne handlekurven, tar de igjen på salg av lokalmat eller økologiske varer, sier hun.

Alle kjedene Aftenposten har snakket med presiserer at de i utgangspunktet er positive til både Peiling og Sjekk prisene. Åpenhet om matprisene har de ingen problemer med og de mener de har bidratt til å få denne løsningen på plass.

I dag fungerer konkurransen slik at dersom en kjede setter ned prisene sine, går det ikke lenge før en av konkurrentens prisjeger vet det, melder fra og hovedkontoret setter ned sine priser. Nettopp fordi markedet kjenner hverandres priser nærmest fra minutt til minutt, mener kjedene at prisinformasjonen i Forbrukerrådets app burde være ferskere, og ikke basert på et gjennomsnitt en uke etter varene er kjøpt.

– Varekurven vil gi kundene informasjon, men er det interessant nok for en forbruker i 2017 å vise til priser i forrige uke, spør Norgesgruppens direktør for næringspolitikk Bård Gultvedt.

Utfordrer «bestevennstrategien»

Rema 1000 kan føle seg ekstra utfordret med denne nye prissammenligningen. Det siste året har de jobbet hardt med sin «bestevennstrategi», det vil si at de har ryddet bort en rekke merkevarer for å gi plass til egne utvalgte varer.

Hovedargumentet til Rema-sjef Ole Robert Reitan har vært at butikkene i Norge er for like, nå vil han skille seg ut.

Les også: Rema vil bli best på økologiske varer.

Akkurat det kan bli vanskeligere nå.

Med den nye prissammenligningen vil Remas satsing på egne merkevarer til lavere priser enn merkevarene og satsing på egne og annerledes produsenter, samt økologiske varer kunne slå helt feil ut i handlekurven til Forbrukerrådet.

– Appen vil nok kunne utfordre mange aktørers strategier, både leverandører og kjeder, deriblant Rema, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

– Portalens innretning slik den er nå, vil ikke bidra til større mangfold, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema.

Bakgrunn: Aftenposten avslørte i høst at Rema kaster ut merkevarer. Her forklarer de hvorfor.

– Kan ikke forklare seg bort

Randi Flesland hører kritikken fra både kjedene og Matmerk-direktøren. Hun tror likevel at appen vil gi forbrukerne en innsikt de ikke har hatt tidligere.

– Forbrukeren kan gå inn i sitt lokalområde og se hvilke butikker som har solgt den siste handlekurven billigst. Prisene er det forbrukerne betalte for i gjennomsnitt for varene i forrige uke, så her kan ingen vri seg unna fakta, sier Flesland.

Hun legger til at hun ser problemstillingen med egne merkevarer, økologisk mat og lokalmatsatsinger, men tror de skal finne løsninger på det etter hvert.

Tjenesten blir en del av appen Peiling, som gir en oversikt over alle matvarene i dagligvarebutikkene i dag. Her finner du informasjon om næringsinnhold, ingredienser, hvilke allergener de ulike produktene har og de ulike merkeordningene. Du kan sortere og søke etter enkeltprodukter.

– Aller best liker jeg den funksjonen at jeg kan søke opp ett enkelt produkt og finne ut hvilken butikk som har akkurat det. Så kan jeg gå rett til den butikken, sier Flesland.

Appen er laget på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. I utgangspunktet ønsket også Forbrukerrådet priser som var «live», men fikk nei fra Konkurransetilsynet.

– Konkurransetilsynet sier at det vi har kommet frem til nå, vil fremme konkurransen i markedet, sier Flesland.