Sentralbanksjefen må forklare seg om Tangen-saken

Den faste komité, som kan innstille til saker som skal behandles av representantskapet, har besluttet at det skal kalles inn til et ekstra møte om saken, ifølge DN. Møtet holdes onsdag klokken 10.

– Sentralbanksjefen innkalles for å redegjøre for representantskapet, sier leder for representantskapet, Julie Brodtkorb til VG.

Kan bli gransking

Representantskapets rolle er å ha tilsyn med Norges Bank og med oljefondet.

Det blir da opp til representantskapet å beslutte om det skal nedsettes gransking om saken. Den vil dreie seg om hvorvidt hovedstyret i Norges Bank gjorde en god nok jobb da de ansatte Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Det vil også se på om avtroppende sjef Yngve Slyngstad opptrådte innenfor regelverket da han deltok på det påkostede seminaret i USA.

Ønsket fortgang

Neste møte i representantskapet skulle holdes 11. juni, men Brodtkorb mener det er viktig å få i gang prosessen så snart som mulig.

– Slik saken har utartet nå, tror jeg det er positivt og viktig å få gjort det nå, framfor å vente til vårt møte i juni, sa hun til NRK tirsdag morgen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kaller også inn til pressebrifing tirsdag for å orientere om sin rolle i saken. Han har tidligere tatt selvkritikk på at han ikke informerte bedre om at han deltok på seminaret, samt at han ikke opplyste Stortingets gaveregister om at han var påspandert under oppholdet.