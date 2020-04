Strømprisen i Oslo ble i mars 9 øre per kilowattime (kWh), uten moms og påslag. I mars i fjor var snittprisen over fire ganger så høy, 41 øre per kWh, ifølge kraftbørsen Nord Pool.

– I løpet av mars vi har vi hatt dager med strømpriser ned i 6 øre per kWh, og det er spesielt på denne tiden av året, sier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Pool.

For hele landet hadde februar måned historisk lave gjennomsnittlige strømpriser. Da endte for eksempel Kristiansand og Bergen på 9 øre per kWh, mens Molde, Trondheim og Tromsø endte på 10 øre per kWh.

Strømforbruket i mars er i år er litt lavere enn i mars i fjor. Det fører til at prisen går ned.

Strømprisene påvirkes også av hvor mye vann det er i vannmagasinene i Norge. Fyllingsgraden i vannmagasinene ved utgangen av uke 12 ligger på 45,5 prosent, som er langt høyere enn vanlig. I tillegg er det mye mer snø enn normalt for årstiden i fjellet i der vannmagasinene ligger.