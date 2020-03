Apple betaler 4,6 milliarder i forlik om trege telefoner

Erstatningssummen, som utgjør over 4,6 milliarder norske kroner, er del av et forlik Apple har inngått etter at de ble konfrontert med et massesøksmål fra misfornøyde kunder. Firmaet skal bevisst ha gjort eldre modeller av Iphone saktere for å eierne til å oppgradere til en nyere modell.

Bakgrunnen for massesøksmålet var et eiere av Iphoner tilbake i 2017 opplevde at telefonene deres ble mer langsomme, noe Apple også innrømmet. Det ble forklart med at selskapet hadde gjort telefonene tregere for å forlenge telefonens levetid og unngå uventet avslutning på grunn av svakt batteri. Til slutt tilbød Apple et bytte av batteri for 29 dollar, 270 kroner, men da hadde mange allerede gitt opp og kjøpt ny telefon i dyre dommer.

Dersom eierne av de trege telefonene hadde blitt opplyst om at problemet lot seg løse ved et billig batteriskifte, ville ikke ha gått til det skritt å kjøpe ny, ble det anført i søksmålet.

Forliket omfatter eiere av Iphone 6, 6S, 7 og SE-modellene. Deltakerne i søksmålet kan få opptil 3.500 dollar hver i erstatning, mens resten vil bli fordelt på dem som leverer inn et krav og erstatning.

Forliket er ikke rettskraftig. En dommer i en domstol i California skal ta stilling til det i april.