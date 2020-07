Medier24: Anders Opdahl er ny konsernsjef i Amedia

– Med ham som konsernsjef føler vi oss trygge på at Amedias gode resultater de siste årene blir videreført og videreutviklet. Dette innebærer fortsatt satsing på journalistikk og relevant og godt innhold. Samtidig skal Amedia-konsernet være en effektiv leverandør av fellestjenester for lokale medier, sier styreleder André Støylen i Amedia i en pressemelding.

Opdahl er i dag konserndirektør i Amedia med regionansvar for mediehus, forbrukermarked og produktutvikling. Han har bakgrunn blant annet som redaktør i Nordlys og regionredaktør i NRK i Nord-Norge.

– Jeg er svært ydmyk for den tilliten jeg er gitt, og det Amedias mediehus representerer. Våre aviser spiller en helt avgjørende rolle i samfunnsutviklingen, og mitt oppdrag er, sammen med mange og dyktige medarbeidere i hele landet, å sørge for at den gode utviklingen vi har, også fortsetter i årene som kommer, sier Opdahl.

Are Stokstad varslet i mars at han går av. Han har vært konsernsjef siden 2013 og var før dette konserndirektør i A-pressen/Amedia fra 2009.