– Pilotene prøver å fremstå som reddende engler, men det er de ikke, mener Hans Jacob Opsahl, tidligere fungerende leder i Luftfartens funksjonærforening.

I 2012 førte han an i de store lønnsforhandlingene i SAS på vegne av bakkemannskapet. Ansatte i stort sett alle deler av SAS gikk den gang ned i lønn og pensjon for å redde selskapet fra konkurs.

I den pågående streiken krever pilotene nå kompensasjon for lønnen de ga fra seg den gang. Det er Opsahl kritisk til.

– Pilotene fremstiller det som om de reddet SAS. Men dette var et spleiselag som omfattet alle som jobbet i SAS, både bakkepersonell, mekanikere og folk i administrasjonen. Pilotene reddet ikke selskapet alene, sier han.

Opsahl presiserer at han ikke kritiserer pilotenes krav som sådan, men at han er forundret over argumentet om at de skal ha igjen for det lønns- og avtaletapet de gikk med på i 2012.

– Får pilotene gjennomslag, vil alle andre komme etter

Han er nå bekymret for hvordan andre ansattgrupper i SAS vil reagere dersom selskapet gir etter for pilotenes lønnskrav.

– Det var mange som ofret seg på det alteret og blødde mye mer enn pilotene gjorde. Får pilotene gjennomslag, vil alle andre komme etter. Da er selskapet i alvorlige problemer, sier han.

Han mener pilotenes hverdag blir skjevt fremstilt i streiken.

– Jeg ser med skrekk og avsky på det som skjer nå. Pilotene er en privilegert gruppe som er i ferd med å kjøre hele virksomheten i grøften, sier han.

Opsahl minnes en tøff tid etter at han og de andre fagforeningslederne gikk med på lønnskuttene i 2012.

– Vi ble fryst ut og uglesett. Men hadde vi ikke gjort det vi gjorde, hadde ikke SAS eksistert i dag. Jeg tror det er et fåtall som forstår hvor nærme SAS var et sammenbrudd i 2012, og hvor lite som skal til for at selskapet havner i samme situasjon igjen om man ikke besinner seg, mener Opsahl, som sluttet i 2016 og er pensjonist nå.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Aldri sagt at vi reddet selskapet alene

Jan Levi Skogvang i Norsk Pilotforbund sier han er helt enig i at alle som jobbet i SAS var med på spleiselag i 2012.

– Vi har aldri sagt at vi reddet selskapet alene. Det skjedde med store bidrag fra alle ansatte i SAS, og dersom dette bildet er skapt har det ikke vært vår hensikt. Vi har ikke kontroll på hvordan journalister presenterer dette i mediene, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Skogvangs kollega Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund, har samme oppfatning.

– I 2012 var mange med og tok ansvar og tok belastning for å få SAS ut av uføre. Vi har aldri sagt at det var pilotene. Det var en felles øvelse. Likevel var det slik at de flyvende ble stilt overfor et ultimatum om å inngå nye tariffavtaler. Men alle skal ha honnør for at de var med å bidro i 2012, sier Carlsen, som er tillitsvalgt for 367 SAS-piloter.

«Payback time»

Ole Kirchert Christensen er redaktør i danske Check-in.dk, et nyhetsnettsted for luftfartsbransjen. Han tror det i mange tilfeller er stor forskjell på hvor stor støtte pilotene har blant lederne i de andre fagforeningene i SAS og blant fagforeningenes medlemsmasser.

Jonas M. Kunzendorf

– Hovedparten av kabinansatte sympatiserer nok, men det er langt ifra alle. De arbeider tett sammen med pilotene om bord, derfor vil man se at det er en relativt solid støtte. Men noen synes at pilotene har gått for langt. Mange kabinansatte følte seg dårlig behandlet av pilotene under SAS-krisen i 2012, og tenker at «nå er det payback time», sier Christensen.

Han tror heller ikke det er all verdens sympati å finne blant bakkemannskapene, hvor mange er som lavtlønte å regne sammenlignet med en pilot.

– Spør du medlemmene, er det en helt annen stemning enn det som gjengis av de tillitsvalgte, sier Christensen.