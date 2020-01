Meglerhus dømt til å betale millionerstatning

Sju investorer saksøkte Pareto Securities for til sammen 265 millioner kroner, men de fikk ikke medhold i kravet om å bli kompensert for tapt avkastning på beløpet, skriver Dagens Næringsliv.

– Dommen er omfattende. Vi vil vurdere dommen og videre oppfølgning sammen med våre advokater. Vi har ikke ytterligere kommentarer til saken nå, sier juridisk direktør Ole Borge i Pareto Securities til avisen.

Søksmålet kom på bakgrunn av meglerhusets rolle i salget av aksjene i gullgruveselskapet Crew til det russiske stålselskapet Severstal. Aksjonærene i Crew ble lovet en prisgarantiavtale dersom Severstal senere solgte til en høyere pris.

Det gjorde det russiske selskapet uten å informere aksjonærene, og handlene ble skjult bak en rekke skatteparadiser, har Økokrim avdekket.

Paretos standpunkt er at investorene ikke kan kreve pengene fra meglerhuset, men at de må kreves fra et av Severstals datterselskap.

Investor Fredrik Sneve sier til DN at han legger til grunn at Pareto nå oppfyller forpliktelsen sin.