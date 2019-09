Skrantende Thomas Cook får ingen løfter av britenes regjering

Selskapet har uttalt at de trenger 2,2 milliarder kroner (200 millioner pund), i tillegg til en avtale om ny kapital til en verdi av 10 milliarder kroner (900 millioner pund) fra forrige måned, om de skal unngå å bli satt under administrasjon.

Selskapet har, ifølge The Financial Times, bedt regjeringen redde det fra konkurs, men søndag virket utenriksminister Dominic Raab å hinte om at selskapet ikke vil få hjelpen det trenger.

– Vi går ikke systematisk inn (...) dersom det ikke finnes en god strategisk nasjonal interesse for å gjøre det, uttalte Raab til BBC.

Raab sier han er klar over at det pågår møter mellom Thomas Cook og selskapets kreditorer og aksjeeiere søndag, og det er ventet at selskapet vil komme med en uttalelse til Londons aksjemarked tidlig mandag.

– Vi forsikrer oss om at alle beredskapsplaner er på plass, sa Raab, og la til at regjeringen lærte en lekse etter kollapsen til lavprisflyselskapet Monarch i 2017.

Dersom Thomas Cook går konkurs, kan tusener av ansatte miste jobben. I dag har selskapet 22.000 ansatte, hvorav 9.000 i Storbritannia.

Rundt 600.000 reisende er også i øyeblikket på ferie via Thomas Cook. Dette inkluderer 9.000 norske Ving-kunder, som kan bli rammet av mulig konkurs.