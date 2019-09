Oljeoppryddingen på Bahamas trappes opp

Det første oljevernutstyret er på plass og i tatt bruk, og ytterligere materiell tas i bruk etter hvert som det ankommer. Equinor forventer å trappe opp opprydningen betraktelig i løpet av de neste dagene, opplyser oljekonsernet i en pressemelding torsdag.

Oppryddingslag samler nå opp olje og lagrer den på tank. Oljeutslippsspesialister fortsetter å vurdere skadene og planlegge den videre oppsamlingen og rengjøringen som skal skje i området.

Det er fortsatt selskapets vurdering at det ikke lekker olje fra terminalen. Tidligere ble det meldt om olje i åpent vann, men det er bekreftet å være en forekomst av tang, og ikke et oljeprodukt.

Et annet område med mulig oljesøl 70 til 80 kilometer nordøst for terminalen på den andre siden av Grand Bahama Island, er sett fra luften. Resultatene blir undersøkt, men Equinor opplyser at på det nåværende tidspunkt ikke er noen indikasjoner på at terminalen er kilden.

Equinor fortsetter å følge opp sine medarbeidere på Bahamas. Dette inkluderer losji og andre nødvendigheter for ansatte og deres familier som har fått sine hjem ødelagt av orkanen.