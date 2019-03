Apple lanserer Vipps-konkurrent og «Spotify for magasiner»

Mandag kveld står Apple-sjef Tim Cook på scenen i Steve Jobs Theater i California, ikke for å lansere nye telefoner eller andre produkter, men for å fortelle om teknologigigantens nye tjenester.

– Vi ønsker oss en verden der alle betalingstransaksjoner er digitalt. Alle mennesker trenger et kredittkort. Det vi forbedrer nå, er brukeropplevelsen. Vi kan tilby lavere kostnader, enklere lojalitetsprogrammer og lavere renter, sier Tim Cook på mandagens lansering.

Apple Card blir navnet på selskapets kredittkort-løsning. Tjenesten være tilgjengelig over hele verden, alle steder som tar imot betaling med Apple Pay og Mastercard.

Tony Avelar / AP / NTB scanpix

Vennebetaling

Brukeropplevelsen i den nye løsningen fra Apple kommer til å ligne på det de fleste norske bankkunder allerede er vant til. Apple Card vil ha vennebetaling, slik Vipps fungerer.

I finansbransjen har man ventet lenge på denne etableringen. Fra før er den kinesiske løsningen Alipay allerede lansert og flere andre betalingsløsninger er under utvikling.

Fra scenen snakket Jennifer Bailey, visepresident for Apples digitale markedsplasser, om det de tror vil bli et sunnere finanssystem. Hun poengterte også at personvernet til kundene vil være ivaretatt.

Personvernløfter

– Apple Card har hatt personvern i tankene når vi har skapt Apple Card. Apple vil ikke vite hva du har kjøpt eller hvor du har kjøpt det, forsikret Bailey.

Goldman Sachs og Mastercard er Apples samarbeidspartnere i dette systemet.

Sammen med den digitale kredittløsningen kommer også Daily Cash, et bonusprogram. Du får 2 prosent av kortbruken, og dette godskrives saldoen på det virtuelle kortet og kan brukes fritt.

Stephen Lam / Reuters / NTB scanpix

– Gøy at Apple følger etter

Brukeropplevelsen i den nye bankløsningen til Apple vil være svært lik Vipps, der DNB er største eier med 52 prosent av aksjene. Men Vipps sier de ikke frykter konkurransen, men heller ønsker den velkommen.

– Vi synes det er gøy at Apple følger etter, vi. Det er alltid bra med konkurranse. Samtidig er ikke dette en stor nyhet for nordmenn i seg selv, som har vært vant til denne typen løsninger i mange år allerede, sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps.

– Hvordan skal dere svare på denne konkurransen?

– Vi har mye spennende på lager og vil fremover fokusere på flere samarbeid, bedre løsninger, og vi jobber med betaling i butikk. Samtidig har vi et sterkt fotfeste i Norge med 3,2 millioner brukere allerede, så vi føler oss ikke så veldig truet, sier Kjærnes.

Utfordrer spillmarkedet og TV-kanalene

Også spillmarkedet blir utfordret av nye Apple-tjenester.

Mandagens lansering brakte også nyheten om Apple Arcade, en ny abonnementstjeneste for spill i App Store.

Det er allerede nå lagt opp til at 100 mobilspill skal være tilgjengelig kun via Apple Arcade. Apple Arcade gjør det mulig for alle i familien å ha samme abonnement, og vil være tilgjengelig over hele verden.

TV-markedet er også interessant for Apple. De har allerede Apple TV-boksen. Nå fornyes selve appen som tilbyr TV-programmer. Nyheten nå er at du kan velge ut det innholdet du ønsker, og bare betale for det. Ikke velge en TV-leverandør som gir deg en forhåndsbestemt kanalpakke.

Klargjør for magasinkamp – men ikke i Norge

En av de andre tjenestene Apple nå lanserer, er en slags «Spotify-løsning» for magasiner, en tjeneste der du kan betale ett abonnement og få tilgang til en rekke magasiner. Nyhetstjenesten har fått navnet Apple News+.

Stephen Lam / Reuters / NTB scanpix

Også noen enkeltstående nasjonale nyhetsmedier i USA er med i abonnementsløsningen, som vil koste 10 dollar per måned.

De har forsøkt slike løsninger tidligere også, skriver Wired, men denne gangen Apple innfører brukerbetaling for sin aggregerte nyhetsløsning.

– Mer enn 300 magasiner vil bli tilgjengelig i denne tjenesten, sier Roger Rosner, som er nestkommanderende for Apples applikasjonsavdeling.

Både New York Magazine, Cosmopolitan, Outside, Golf, Marie Claire, National Geographic og Wired vil være tilgjengelig i abonnementet.

Foreløpig vil magasintilbudet kun være tilgjengelig i USA og Canada. Men planene er klare for lansering også i Storbritannia og Australia senere i 2019.

Analytiker: – Tim Cook må levere på nye områder

Fjoråret var tøft for Apple, som ikke innfridde forventningene, særlig i det asiatiske markedet. Apples tre store markedsområder, smarttelefoner, datamaskiner og nettbrett har stagnert. Nå mener flere analytikere at Tim Cook, Apples toppsjef, må levere på det som omtales som en strategisk milepæl for Apple.

– Dette er den største strategiske endringen for Apple siden iPhonen ble lansert i 2007. Det innebærer et massivt press på Cook og Apple på å levere på tjenester og strømmet innhold. Det kan gi en mulig vekst, sier Dan Ives, analytiker hos Wedbush Securities til Bloomberg.