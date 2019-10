Telenor dømt for prisdiskriminering

Lagmannsretten kommer dermed til samme konklusjon som Oslo tingrett kom til for ett og et halvt år siden, skriver Dagens Næringsliv.

TDC Norge klaget til staten og fikk medhold i at de hadde betalt mer for å få tilgang til Telenors nett enn konkurrenten Network Norway.

Samferdselsdepartementet støttet i 2015 et vedtak fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om at Telenor måtte tilbakebetale overprisen til TDC for perioden 2010–2012 som følge av at selskapet hadde diskriminert mellom eksterne kjøpere av tilgang til mobilmarkedet.

DN skriver at Telenor betalte den pålagte summen på 16,2 millioner kroner til TDC, men gikk til sak for å få pengene tilbake, en sak de har nå altså har tapt i to rettsinstanser.