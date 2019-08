Saken oppdateres.

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret, skriver banken i en pressemelding torsdag formiddag.

Sentralbanksej Øystein Oslen gjentar budskapet han hadde i juni. Da ble pengepolitisk rapport 2/19 lagt frem.

–Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 2/19. Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover, sier han i pressemeldingen torsdag.S

Styringsrenten ble satt opp både i mars og juni i år. Den ble også satt opp i september i fjor, etter å ha ligget uendret på rekordlave 0,5 prosent helt siden mars 2016.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding etter rentemøtet i juni.

Økonomer som følger med på Norges Bank spår litt ulikt om når Olsen omsetter ord til handling. Men flere spår at renten blir satt opp på rentemøtet i september.

Norges Bank holdt renten rekordlav i to og et halvt år frem til september i fjor for at norsk økonomi skulle få opp farten igjen etter det store fallet i oljeprisen fra sommeren 2014.

Stigende rente er på mange måter en friskmelding av norsk økonomi. Det betyr at utsiktene har bedret seg og at det går bedre. Renten må opp for å holde prisveksten rundt målet på 2 prosent i året over tid.