– Dette gjør vi for å sikre publikum tilgang til vårt innhold. Det er viktig at det er mulig å se NRK gratis over hele landet, og RiksTV dekker områder som ikke har kabler og fiber, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK til Dagens Næringsliv.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes påpeker at bakkenettet er en viktig del av infrastrukturen som myndigheten ønsker å opprettholde.

Kjøpesummen er ikke kjent.

RiksTV hadde 253.000 kunder i fjor, en nedgang på 10.000 fra 2017.