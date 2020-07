Strømprodusentene rammes av lave strømpriser

Prisen på strøm har aldri vært lavere, og kraftanalytikere mener nivået vil holde seg lavt utover høsten og vinteren.

Flere strømprodusenter har latt vannet renne forbi turbinene fordi strømprisen er historisk lav og vannmagasinene fulle. Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

– Nå ligger prisen rundt 1,5 øre per kilowatt time i Sør-Norge, noe som er utrolig lavt, sier kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv til Dagens Næringsliv.

Det er en historisk lav strømpris i Norge, melder avisen, og i starten av juli var strømprisen for første gang negativ.

Analytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight sier prisene får kraftprodusentene til å sende vannet forbi driftsklare maskiner.

– Det er også tilfelle på steder hvor man kan lagre vannet. Det vil fortsette å smelte snø hele juli og inn i august, sier han.

De lave strømprisene skyldes at det var en veldig høye temperaturer i vinter og lavt forbruk. Produksjonen var dermed mindre enn normalt, og rekordmye snø fylte også opp vannmagasinene.

– Mange steder kommer det til å renne over dammene i sommer og høst, sier Lilleholt, som likevel påpeker at prisen kommer til å stige når det blir kaldt.

Djupskås sier til DN at han tror på en snittpris for strøm i Norge i fjerde kvartal som vil ligge på rundt 20 øre per kilowattime.

