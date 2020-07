Tollerne har beslaglagt våpen og frukttrær etter åpning mot Sverige

Trafikken over svenskegrenen ble firedoblet over helgen, men alle biler blir likevel stanset etter åpningen for reiser til Värmland. Det gir resultater.

Biler venter i kø for å vise passet på vei tilbake over grensen til Norge. Alle blir stanset Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

– I løpet av helgen har Tolletaten gjort over 20 beslag på grenseovergangene i østlandsområdet. I tillegg er det skrevet ut nær 50 forelegg til reisende som har tatt med varer utover tollkvotene, sier pressevakt Thore Simenstad i Tolletaten til Romerikes Blad.

Han opplyser om at tollerne har beslaglagt dopingmidler, legemidler, våpen, valuta og ti frukttrær. Kniver og pepperspray er blant våpnene som er beslaglagt.

Simenstad forteller om en dramatisk økning i antall grensepasseringer siden grensen mot Värmland ble åpnet lørdag.

– Trafikken ble firedoblet fra fredag til lørdag. I løpet av lørdag 25. juli og søndag 26. juli passerte om lag 17.000 kjøretøy grenseovergangene ved Magnormoen og Ørje, legger han til.

Fredag opplyste Folkehelseinstituttet at grensefylket Värmland oppfylte de formelle kravene til antall smittede som regjeringen har satt for «grønne» land og regioner.

