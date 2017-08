Fulle briter er blitt et sikkerhetsproblem: Ryanair ber om alkoholgrense på flyplasser

Forslaget kommer etter at BBC mandag kunne fortelle at antall arrestasjoner av fulle passasjerer på fly og flyplasser i Storbritannia har økte med 50 prosent i løpet av et år.

Fra februar 2016 til februar 2017 ble totalt 387 personer arrestert etter mistanke om fyll. Det er en økning på 255 arrestasjoner fra året før.

BBC skriver mandag at Ryanair nå ber britiske flyplasser om å sette en grense ved to alkoholenheter pr. person. Flyselskapet har fra før av satt ned forbud mot å nyte medbrakt taxfree-alkohol på flyet.

Flyselskapet har også innført et totalforbud mot å ha med alkohol inn i flyet på rutene som går fra Glasgow og Manchester til Alicante og Ibiza.

Store fylleproblemer

I tillegg til å be flyplassene serverer maks to alkoholenheter pr. passasjerer, oppfordrer Ryanair flyplassene til ikke å selge alkohol før klokken 10 om morgenen.

– Vi ber om betydelige endringer når det gjelder alkoholsalg på flyplasser, spesielt når det gjelder morgenflyvninger og når fly er forsinket, sier Kenny Jacobs i Ryanair til BBC.

I en undersøkelse blant kabinansatte i Storbritannia og Irland svarer over halvparten at de har vært vitne til forstyrrende fyll blant passasjerer ved flyplasser i Storbritannia.

Næringsorganisasjonen Airlines UK ønsker et generelt forbud mot å drikke medbrakt alkohol om bord i fly. Det britiske innenriksdepartementet vurderer å stramme inn alkoholreglene.

Ønsker alko-stopp i Syden

Tidligere i sommer var det myndighetene på Mallorca og Ibiza som ba Spania og EU om å forby alkoholservering om bord på fly og på flyplasser.

Bønnen kom etter mye omtalte rapporter om slåssing og seksuelle overgrep i fylla på de populære ferieøyene.

På fly og flyplasser i Norge gjelder de samme alkoholreglene som på andre steder i landet. Flyfyll kan føre til både bøter og i verste fall fengsel. Er man overstadig beruset på flyplassen, kan man nektes adgang til flyet. Det er ikke tillatt å drikke medbrakt alkohol på fly til og fra Norge.