For snart to år siden avslørte den danske avisen Berlingske at den estiske filialen av Danske Bank trolig var brukt til å hvitvaske store beløp. Siden har skandalen bare vokst, og i fjor høst måtte både toppsjefen og styrelederen gå av.

Nå kobles også den svenske banken Swedbank til saken. Uppdrag granskning, SVTs program for undersøkende journalistikk, skriver i en avsløring onsdag at «Swedbank kan ha blitt brukt til omfattende og systematisk hvitvasking gjennom nær et tiår».

– En massiv skandale

Journalistene har i flere måneder hatt tilgang til og undersøkt banktransaksjoner mellom Danske Bank og Swedbank. Deres kartlegging viser hvordan 50 kunder i den svenske banken, som alle viser tegn på mistenkt hvitvasking, har sluset rundt 40 milliarder svenske kroner gjennom banken. Pengene skal ha blitt overført i perioden 2007–2015.

Ifølge SVT er det blant annet snakk om kunder som er postboksselskaper, selskap som ikke har telefonnummer eller andre kontaktopplysninger og som ikke virker å drive noen form for virksomhet. Flere store transaksjoner i banken har forbindelser til tidligere kjente hvitvaskingssaker.

– Det er en massiv skandale, sier Louise Brown i Transparency International Sverige til Uppdrag Granskning.

Liselotte Sabroe / TT NYHETSBYRÅN

Swedbank: – Føler oss trygge

Swedbanks kommunikasjonssjef Gabriel Francke Rodau henviser til banksekretesse når han kommenterer saken, men sier:

– Vi har handlet så fort vi har sett risikoindikatorer, og vi føler oss trygge på bankens handlinger.

Hvitvaskingsskandalen i Danske Bank ble rullet opp etter at avisen Novaja Gazeta og journalistorganisasjonen The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) fikk tilgang på banktransaksjonene. Danske Bank ble av Estlands finanstilsyn tirsdag pålagt å stenge sin filial i landet innen åtte måneder.

Avsløringene knyttes til den såkalte Magnitskij-saken, der statlige russiske tjenestemenn og kriminelle stjal skatteinntekter som så ble kanalisert ut av Russland.