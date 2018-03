– Pasienten er veldig syk. Forbrukerne betaler for mye for maten, de har for dårlig utvalg, og det er i realiteten bare én tilbyder til netthandel, sier stortingsrepresentant Peter Frølich i Høyre.

Han peker på maktkonsentrasjonen i dagligvaremarkedet i Norge. Den er for stor både på butikksiden, grossistsiden og blant leverandørene.