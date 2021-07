EU lanserer ny klimapakke. Dette betyr den for norsk næringsliv.

Klimatoll, forbud mot salg av bensin- og dieselbiler og skjerpede utslippskrav for fly og skip. Dette er bare noen av EUs nye klimatiltak.

Ursula von der Leyen er Europakommisjonens president. Her legger hun frem EU Green Deal i 2019, som hun senere har kalt EUs månelanding. Foto: Francisco Seco, AP

14. juli 2021

– Europa må lede an, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen da hun presenterte det hun omtalte som en historisk tiltakspakke i Brussel onsdag.

Klimapakken har fått navnet «Fit for 55». Den inneholder en rekke tiltak for å kutte utslipp i medlemslandene (se faktaboks).

Tiltakene skal sørge for at EU når målet om å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Innen 2050 skal alle medlemslandene være klimanøytrale, målt mot 1990-nivåer.

Kommisjonen vil blant annet ha forbud mot salg av bensin- og dieselbiler fra 2035 og skjerpede utslippskrav for fly og skip.

Selv om ikke alle forslagene omfatter EØS-landet Norge, vil pakken kunne endre mye for norsk næringsliv.

Produksjon kan flyttes ut av Europa

EU innfører klimatoll på sement, kraft, gjødsel, stål, elektrisitet og aluminium.

– Vi er bekymret for karbontollen. Vi mener den ikke treffer for aluminiumsindustrien. Det sier Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro.

Målet med tollen er å:

Beskytte europeiske selskaper fra konkurranse fra land med mindre strenge klimareguleringer.

Hindre karbonlekkasje.

Hindre utflytting av industri og arbeidsplasser.

– Et paradoks er at vannkraftbasert aluminium fra Norge vil bli mindre konkurransedyktig i Europa sammenlignet med gasskraftbasert aluminium produsert utenfor Europa.

Molland mener det er en risiko for at klimavennlig produksjon flyttes ut av Europa.

– I stedet for å redusere utslipp vil man flytte eller øke utslipp andre steder i verden, legger han til.

Norsk Industri er også kritiske til karbontollen.

– Det er en X-faktor her, og det er om store økonomier som USA og Kina kommer til å akseptere en klimatoll.

Det sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til NTB. Norsk Industri er NHOs største landsforening.

– I verste fall kan tollen utløse en form for handelskrig.

Skjerpede tiltak for luftfarten

EU foreslår blant annet å stramme inn kvotesystemet og økte krav til drivstoff. Det vil få konsekvenser for norsk luftfart.

Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, er positiv til tiltakene.

– Det er veldig bra at man får like vilkår innenfor Europa. Det har vi ikke idag. I Norge har vi en særnorsk avgift på innenriks luftfart.

Lothe forventer at norske myndigheter tilpasser seg EUs lovforslag.

Kan koste 2,52 milliarder kroner

I dag får norsk industri kompensasjon for økte kraftpriser som følge av EUs kvotesystem for utslipp av CO2. I statsbudsjettet for 2021 brukes det 2,52 milliarder kroner i CO₂-kompensasjon, skriver Energi og Klima.

Denne ordningen kan nå forsvinne. Det har vakt stor uro hos industrien. De frykter at bortfallet av CO2-kompensasjonen vil virke mot sin hensikt.

Argumentet er at norsk industri, som betaler i klimakvoter for sine utslipp, vil få høyere produksjonskostnader når subsidiene forsvinner. Dermed risikerer de å bli utkonkurrert av andre aktører.

– Kommisjonen vil fase ut kompensasjonsordningen for CO2. Vi mener den er en bedre og riktigere ordning for aluminiumsindustrien, sier Molland i Hydro.

– Gassmarkedet vil endres radikalt

Fagansvarlig i miljøstiftelsen Zero, Stig Schølset, sier til E24 at det er to ting som er ekstra viktig for Norge:

1. Gassmarkedet kommer til å endre seg radikalt. Hvis Norge skal fortsette å eksportere energi til Europa de neste tiårene, må det gjøres på en annen måte. Schjølset trekker frem grønt og blått hydrogen, havvind, grønn ammoniakk og batterier.

2. Rammene for klimapolitikken i Europa kommer til å endre seg – det gjelder dermed også norsk klimapolitikk. Endringene kan kreve en strengere norsk klimaplan.

MDG frykter at norsk næringsliv svekkes

– Denne pakken er en viktig milepæl for Europa. Den vil akselerere overgangen til et fornybart samfunn og utfasingen av fossil energi.

Det skriver Lan Marie Berg i en e-post til Aftenposten.

MDG savner likevel et høyere ambisjonsnivå. Berg mener også at EU er i full fart på vei bort fra fossil energi, men er redd Norge sakker akterut.

– Med Erna som somler på sidelinjen og Jonas som vil gå i regjering med EU-kritiske SV og Senterpartiet frykter vi at det vil ta lang tid å gjøre kravene i pakken til norsk lov. Dette vil svekke forutsigbarheten for næringslivet og Norges omstillingsmuligheter, sier Berg.