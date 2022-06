Flere medier: DNB og Nordea kan ha blitt brukt til hvitvasking i Baltikum

DNB og Nordeas tidligere banker i Baltikum slapp gjennom mistenkelige transaksjoner for 38 milliarder kroner. Det viser en hittil ukjent rapport, som finske Yle og journalister i OCCRP gjengir mandag.

DNB og Nordea hadde egne kontorer i Latvia og andre baltiske land i 2010. I 2017 slo de sammen virksomhetene til Luminor.

8 minutter siden

I 2017 sprakk saken som har vokst seg til å bli en enorm skandale for Danske Bank. Da avslørte pressen storstilt hvitvasking i bankens estiske filial. Senere konkluderte banken selv med at mistenkelige pengestrømmer på opptil 1500 milliarder kroner hadde gått gjennom filialen.

Saken gjorde at andre nordiske banker tok grep. Danske Bank var langt fra den eneste med kunder i Baltikum. Delvis statseide DNB hadde hatt røtter der siden 2005. I 2017 hadde de nettopp slått seg sammen med Nordea og stiftet datterbanken Luminor.

Mer enn én million tidligere DNB- og Nordea-kunder i de baltiske landene var blitt en del av porteføljen til den nye banken. Kunne noen finne noe kritikkverdig blant dem også?

Luminor satte i gang en granskning for å få svar på det. Hva de fant ut, har aldri vært kjent. Nå er rapporten lekket til pressen.

Luminors Riga-kontor avbildet i mai 2018.

– Vi måtte ha svarene

Det var journalister i Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) som først fikk tilgang til interne dokumenter fra Luminor. De har samarbeidet med den finske rikskringkasteren Yle og tre baltiske medier om å granske dokumentene. Mediene har delt sine funn med Aftenposten og publiserte dem mandag morgen.

Mediene skriver at DNB og Nordeas tidligere datterbanker i Baltikum slapp gjennom 3,9 milliarder euro i mistenkelige transaksjoner.

Det var Luminors egne granskere som i 2019 kom frem til dette beløpet etter å ha undersøkt historiske transaksjoner i DNB- og Nordea-arkivene i Baltikum.

Totalt så de på transaksjoner verdt over 1000 milliarder euro sendt og mottatt over to tiår. De kom til at 3,9 milliarder euro var problematiske transaksjoner. Summen tilsvarer 38 milliarder kroner etter 2019-kurs.

Etter granskningen gikk Luminor til myndighetene i de baltiske landene og varslet om 22 tilfeller mulig hvitvasking. Banken avsluttet også samarbeidet med 12 kunder, ifølge Yle.

Daværende Luminor-sjef Erkki Rausske sier til OCCRP at han bestilte granskningen på grunn av Danske Bank-skandalen.

– Vi forsto at vi måtte ha svarene hvis vi på et tidspunkt kom til å bli spurt. Uavhengig av om vi likte svarene eller ikke, måtte vi ha dem.

– Vi gjør alt vi kan

Funnene er aldri før blitt kjent. Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB understreker at de ikke har lov til å offentliggjøre hvilke undersøkelser de gjør eller hva de rapporterer til myndighetene. Banker har streng taushetsplikt om kunder og enkeltsaker.

– Da Danske Bank-saken ble kjent, satte mange banker i gang egne gjennomganger. Det skjedde også i Luminor. Når man gjør slike gjennomganger, skal mistenkelige funn rapporteres til relevante myndigheter, skriver hun i en e-post.

Hun påpeker at det ikke har «kommet reaksjoner fra myndighetene» mot virksomheter DNB har eid i Baltikum.

– Luminor har gjennomgått egen virksomhet grundig og følges også opp av lokale tilsynsmyndigheter.

Dagens ledelse i Luminor sier til OCCRP at banken etter de to granskningene delte en del funn med relevante myndigheter.

– Vi har omfattende tiltak mot hvitvasking på plass og er opptatt av at våre rutiner og retningslinjer til enhver tid er oppdatert til å delta i den globale kampen mot hvitvasking, heter det i en uttalelse fra Luminor.

Nordea har ikke svart på konkrete spørsmål om granskningene, men i en uttalelse til Yle står det at banken «ikke aksepterer å bli brukt som en plattform for hvitvasking».

– Vi gjør alt vi kan for å forhindre hvitvasking.

Casper von Koskull var konsernsjef i Nordea da Luminor ble stiftet. Han uttalte etter Danske Bank-skandalen at det aldri hadde vært mistanke om hvitvasking i Luminor.

– En utvikling DNB har støttet

Aftenposten har også tidligere skrevet om DNBs virksomhet i Baltikum. I 2014 varslet en amerikansk storbank amerikanske myndigheter om det de mente var mistenkelige transaksjoner via DNB i Litauen. Totalt ble det varslet om transaksjoner for over 127 millioner norske kroner. Noen av de samme kundene fra disse varslene går igjen i granskningen som kom i 2019.

– Hva skulle på denne tiden til for at DNBs baltiske banker kvittet seg med kunder på grunn av mistanke om hvitvasking?

– Bankenes rolle er å følge med på betalinger, undersøke og rapportere mistenkelige forhold til relevant politimyndighet. Det er politiet som skal etterforske om det banken rapporterer har tilknytning til hvitvasking eller ikke, skriver Vibeke Hansen Lewin.

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB. Her avbildet sammen med Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft.

Hun påpeker at banken er forpliktet til å si opp kunder hvis de ikke kan gjennomføre såkalte kundetiltak. Det kan for eksempel skje hvis kunden ikke klarer å identifisere seg.

– Det er uansett viktig å understreke at Luminor må forholde seg til de til enhver tid gjeldende reglene for anti-hvitvasking i de landene de opererer.

Både Nordea og DNB solgte seg ned i Luminor i 2019. Bankene eier i dag rundt 20 prosent hver. Resten av aksjene sitter det amerikanske oppkjøpsfondet Blackstone på.

– Som eier opplever vi at Luminor over tid har arbeidet aktivt med å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking. Dette er en utvikling DNB har støttet, opplyser Lewin.