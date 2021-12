SSB: Oslo er Norges dyreste by å leie bolig – studentene fortviler

Det er 30 prosent dyrere å leie en toroms leilighet i Oslo enn i resten av landet, viser tall fra SSB. Studentene krever økning i studiestøtten.

Prisene for å leie bolig i Norge er høyest i Oslo, viser tall fra SSB.

NTB

6 minutter siden

Prisen for å leie en tomroms l Oslo og Bærum var 12.310 kroner pr. måned i 2021. Dette er 29 prosent over landsgjennomsnittet, skriver Statistisk sentralbyrå. I Bergen og Trondheim var gjennomsnittsprisen for en toroms bolig på henholdsvis 9.510 kroner og 9.780 kr i 2021.

– Årets tall fra SSB viser nå at 73 prosent av studiestøtten går til leie av bolig og at det i Oslo er enda mer, sier leder Tuva Todnem Lund i Norsk Studentorganisasjon (NSO) til NTB.

– Øk studiestøtten

Ifølge NSO leier 51 prosent av norske studenter i det private leiemarkedet. Med en årlig studiestøtte fra Lånekassen på 126.000 går mesteparten av dette rett til husleie.

– En trenger ikke økonomiutdannelse for å se at studiestøtten må økes og det må bygges flere boliger via Studentsamskipnadene, sier NSO-lederen og trekker fram kravet om at støtten til norske studenter bør ligge på 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden og dermed opp omtrent 30.000 kroner.

Tallene fra SSB viser også at det er store forskjeller innad i byene over billigst og dyrest. Bare i Bergen er det anslått at leieprisene varierer med rundt 13 prosent fra dyrest i det sentrale Bergenhus-området og til de øvrige bydelene. Også Oslo ser en slike utslag mellom bydelene.