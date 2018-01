– Teknologien bak bitcoin kan bli milliardindustri i Norge

I en kjeller på Lillehammer står det datamaskiner og løser matematiske oppgaver. Mens Asbjørn Riddervold (28) befinner seg i Oslo, så sørger 50 skjermkort for at bankkontoen fylles med 35.000 kroner i måneden.

Han og to andre kompiser er det som kalles minere.

– Uten minere ville ikke teknologien bak bitcoin eller andre kryptovalutaer fungert, sier Asbjørn Riddervold.

Hvorfor Bitcoin er helt avhengig av Asbjørn og andre minere kan du se i videoen øverst på siden.

Vil ha Finanstilsynet på banen

For guttene i slutten av 20-årene er dette ennå kun en hobby, men ifølge Torbjørn Bull Jenssen, en av Norges fremste eksperter på bitcoin- og blokkjedeteknolog, så kan dette bli en milliardindustri.

– Blokkjeder er et system som kan håndtere verdier digitalt uten mellommenn. Et desentralisert system som ikke vil være avhengig av f.eks. en bank.

Han mener Norge er som skapt for utvikling av denne teknologien. Men uklare rammebetingelser fra myndighetene gjør at flere selskaper vegrer seg for å legge datasentrene til landet.

– Det er altfor mye usikkerhet. Mange oppstartsbedrifter prøver å utvikle tjenester til Bitcoin og blokkjedeteknologi, og mange av disse får ikke engang tilgang til bankkonto, sier Torbjørn Bull Jenssen.

Dersom du lurer på hvordan Norge skal tjene milliarder på Bitcoin og blokkjeder, anbefales en titt på videoen.