23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU.

13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen.

29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, en beslutning som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det fremtidige forholdet.

19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst.

16. januar 2019 vraket et stort flertall i parlamentet avtalen.

29. januar stemte Underhuset over en rekke forslag til endringer i avtalen. Forslaget om å utsette brexit til 31. desember i år dersom May ikke klarte å få flertall for en ny avtale ble nedstemt.

Det ble flertall for at May forhandle frem «alternative løsninger» med EU for grensen mellom Irland og Nord-Irland. Skjer det, vil Parlamentet etter alt å dømme stemme for avtalen. EU har sagt avtalen ikke kan reforhandles.

29. mars går britene ut av EU, med mindre Storbritannia ensidig avlyser utmeldingen eller partene enstemmig blir enige om en utsettelse.