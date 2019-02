Pakistansk forsvar sier de har skutt ned to indiske jagerfly og tatt til fange en pilot. India sier de har skutt ned pakistansk F16. Dette har ført til at pakistanske flyplasser og luftrommet over Pakistan og nordlige deler av India er stengt, melder Eurocontrol, ifølge Reuters.

Eurocontrol er basert i Brussel, har 41 medlemsland og kontrollerer det europeiske luftrommet.

En flyvning fra Lahore i Pakistan til Oslo er kansellert, ifølge Avinor.

På flyet, som var så godt som helt fullt, satt norske Arshad Jamil. Han skulle hjem fra vinterferie med familien.

– I går spøkte vi med at det var på tide å komme seg ut av Pakistan, sier Jamil på telefon til Aftenposten.

Wasim K. Riaz

Måtte forlate flyplassen

Først ble avgangen forsinket med en time fordi noe bagasje som tilhørte passasjerer som ikke kom med på flyvningen måtte lempes ut.

Mens passasjerene ventet på dette, ble luftrommet stengt. Jamil og familien var trolig bare minutter fra å komme seg ut av landet og hjem til Norge.

Arshad Jamil

– Etter enda en time om bord, ble vi bedt om å gå ut igjen. Da forsto vi at det var noe mer alvorlig. Etter enda mer venting i terminalen, ble vi bedt om å hente bagasjen og dra, fordi luftrommet var stengt, sier Jamil.

Familien, som også består av barn på ti, 12 og 15 år, hadde reist i fem timer for å komme seg til flyplassen i Lahore, og vet for øyeblikket ikke hva de skal gjøre.

– Det er klart at dette preger barna, når de ser bevæpnede soldater og ser får med seg hva som foregår. Vi snakker med dem om det og forklarer som best vi kan, sier Jamil.

Familien venter nå på en drosje for å forlate flyplassen.

– Vi skulle egentlig landet i Oslo om to timer. Jeg tenker og håper at dette bare blir midlertidig, sier Jamil.

Nordiske Thailand-turister måtte bråsnu

Men det er ikke bare flyvninger til og fra Pakistan som berøres av det stengte luftrommet. Det gjør også flyvninger som vanligvis flyr over Pakistan.

– Pakistan er et svært sentralt overflyvningsområde for internasjonale flyvninger mellom Europa, Midtøsten og Asia. Stengningen påvirker allerede flyselskaper verden rundt, skriver luftfartsanalytikeren Alex Macheras, som er tilknyttet den britiske radiostasjonen LBC, TV-stasjonen Channel4 og ekspertkommentator for BBC, Sky News og Al Jazeera.

Update: Flights including Singapore Airlines, Qatar Airways, TUI, Emirates & Norwegian are all deviating from their original flight paths, now avoiding Pakistani airspace #pakistan #aviation pic.twitter.com/tnPm7Hy5wF — Alex Macheras (@AlexInAir) February 27, 2019

Bilder fra Flightradar24.com, som viser så godt som all kommersiell og en god del privat luftfart verden over, viser at det i øyeblikket omtrent ikke finnes fly over Pakistan.

Et charterfly fra TUI med finske turister på vei hjem fra Krabi i Thailand til Helsingfors måtte bråsnu da det var på vei inn over pakistansk luftrom tidlig onsdag morgen. Flyet, en Boeing 787–8 Dreamliner, snudde omtrent 180 grader og la kursen sørover for å fly over sjøen sør for Pakistan.

Flightradar24.com

Et Norwegian-fly av samme modell på vei fra Bangkok til Stockholm måtte også legge om kursen, men kom aldri nær de omstridte grenseområdene.

Flightradar24.com

Krever mer tid, gir større utslipp og dyrere flyvning

Som Aftenposten skrev for et par uker siden, fører slike omveier som oftest til økte utslipp, høyere drivstoffkostnader og noen ekstra minutter eller timer ekstra tid i luften. Men sikkerheten vil alltid komme først.

Den ekstra tidsbruken kan i varierende grad flys inn ved at piloten setter opp farten, dersom flyet har tilstrekkelig med drivstoff til det.

Det øker også risikoen for at besetningen går utover sine hviletidsbestemmelser.

I store fly som brukes over såpass lange avstander har besetningen som oftest både tid og fasiliteter til å hvile, og dermed unngå å bryte disse bestemmelsene.

CARL ALFRED DAHL

Norwegian-flyet forlot Bangkok en knapp halvtime etter oppsatt rutetid, og skal dermed normalt ha noe å gå på.