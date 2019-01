Nike og datterselskapet Converse skal etterforskes for mulige lovbrudd etter at selskapene har betalt svært lite og stadig mindre skatt i Europa siden 2005, varsler EU-kommisjonen.

Etterforskningen ligger an til å bli en av de største i kommisjonens historie. Dersom EUs mistanker kan bevises, risikerer Nike-konsernet en skattesmell på mange milliarder euro.

I løpet av de siste 13 årene har de to selskapene inngått fem svært lukrative skatteavtaler med Nederland. Avtalene, kombinert med et svært komplekst nettverk av selskaper og skjulte partnere, har sørget for at Nike har flyttet størsteparten av omsetning og overskudd ut av landene der salget skjer, for eksempel Norge, og til steder der de slipper skatt.

EU skal nå granske om avtalene er brudd på lovene om statsstøtte. To av de fem avtalene er fortsatt gyldige.

Disse skattefintene ble avslørt i arbeidet med Paradise Papers, et journalistisk samarbeidsprosjekt med Aftenposten og en rekke mediehus i International consortium of investigative journalists (ICIJ) i 2017.

Fakta: Paradise Papers Interne dokumenter fra advokatfirmaet Appleby Global og en rekke selskapsregistre i skatteparadiser er blitt lekket til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og videreformidlet til Aftenposten i samarbeid med International consortium of investigative journalists (ICIJ). Ved hjelp av disse, kombinert med åpne regnskaper og selskapsregistre, har vi kartlagt hvordan Nikes skattereduserende selskapsstruktur er bygget opp.

Nike: Grunnløs etterforskning

– Medlemsland bør ikke tillate at selskaper oppretter komplekse skattestrukturer som urettmessig reduserer deres overskudd og gir dem en urettferdig fordel over konkurrentene. Kommisjonen vil etterforske Nikes skatteavtale i Nederland nøye for å se om den er i tråd med EUs regler for statsstøtte, sier EUs konkurransekommissær, Margrethe Vestager, i en pressemelding.

Nederlands motivasjon for å inngå slike avtaler med selskapene er til dels arbeidskraften som tiltrekkes ved at selskapene legger kontor og distribusjon til landet, og at det bidrar med oppdrag til landets advokater og skatterådgivere.

Nederlands finansdepartement har tidligere opplyst at 77.600 nye jobber er skapt som følge av at amerikanske bedrifter oppretter den typen selskapskonstruksjoner som den Nike i dette tilfellet har benyttet.

Vestager presiserer at kommisjonen ønsker velkommen alle tiltak fra Nederland for å reformere selskapsskattelovene og bidra til å sikre at selskaper opererer på like vilkår i EU.

– Vi mener EU-kommisjonens etterforskning er grunnløs. Nike er underlagt og nøye med å etterleve alle de samme skattelover som andre selskaper som opererer i Nederland, skriver Nike i en kommentar til ICIJ.

Fra lav skatt til ingen skatt

Da den første av de omstridte avtalene ble inngått i 2005, kalte Nikes toppsjef det for «en gunstig, langsiktig skatteavtale» med nederlandske myndigheter.

Resultatet av avtalen var at det meste av pengene fra salg av sko og sportsutstyr verden rundt, med unntak av bl.a. USA, ble sendt til Nike i Nederland. Derfra ble det meste av de skattbare overskuddene sendt, med Nederlands velsignelse, som såkalte royalties-inntekter til skatteparadiset Bermuda. Her har Nike hverken kontorer eller ansatte, viste dokumentlekkasjen Paradise Papers.

De påfølgende tre årene falt Nikes skatteprosent globalt fra 35 til 25 prosent. Avtalen skulle gjelde i ti år. Da avtalen med Nederland løp ut for tre-fire år siden, fant Nike en ny og enda gunstigere løsning.

Overskuddene ble flyttet fra skatteparadiset Bermuda til en slags statsløs konstruksjon. Dermed ble overskuddet fra royalties-inntektene ikke skattepliktig noen steder.

103 milliarder i profitt, 2 prosent skatt

Nike-sjefen varslet i september i 2017 at han regner med å kutte skatteregningen ytterligere fremover, til mellom 15 og 17 prosent. Dette tallet inkluderer USA, hvor halvparten av Nikes omsetning foregår og skattlegges normalt til 35 prosent.

Strømmen av royaltypenger fra salg utenfor USA har bygget seg opp til en utenlandsk haug av profitt som i mars i 2017 var verdt 103 milliarder kroner, ifølge Nikes rapportering.

Av denne profitten er det betalt mindre enn 2 prosent skatt. Pengene, som er holdt utenfor USAs grenser, er ikke skattlagt i det hele tatt i selskapets hjemland.

EUs etterforskning av Nike er en av flere konsekvenser etter Paradise Papers-avsløringene for drøyt et år siden.

Større enn Starbucks og Amazon

Omfanget av Nikes skattefinter tilsier, dersom EU-kommisjonen finner ulovligheter i avtalene, en skatteregning mange ganger så stor som det Starbucks og Amazon fikk, ifølge ICIJ.

Det er imidlertid ikke snakk om de enorme beløpene som Apple ble avkrevet etter å ha brukt det populære skattetrikset «Double Irish» i samråd med Irland.