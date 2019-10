Kontrakter på Vestfoldbanen til Veidekke og NRC

Kontraktene ble kunngjort torsdag av Bane Nor.

– Vi er svært godt fornøyd med å inngå to kontrakter med så kompetente aktører, sier Lars Tangerås, prosjektdirektør for Utbygging Vestfoldbanen.

For prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen har gitt totalentreprisen «UDK02 Kulvert og Løsmassetunnel» til Veidekke Entreprenør AS. Kontrakten omfatter bygging av rundt 540 meter lang betongtunnel som går over i en cirka 290 meter lang løsmassetunnel under Strømsåsen. Verdien er 1,8 milliarder kroner.

For prosjektet «Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker» har Bane Nor tildelt totalentreprisen «UNB 10 Jernbaneteknikk» til Arbeidsfellesskapet NRC Bane AS og NRC Anlegg AS. Kontrakten har en verdi på 793 millioner kroner. Denne kontrakten omfatter 13,6 kilometer dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg.

Det nye dobbeltsporet skal legge til rette for flere tog mellom Oslo og Tønsberg. Åpningen for trafikk skjer i 2024.