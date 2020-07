Kjørte elsparkesykkel med promille i Bergen – fikk 15.000 i bot

Det var ved 23.30-tiden mandag at politiet fikk melding om at en person på elsparkesykkel hadde kjørt inn i en parkert bil i Sandviken-området. Politiet rykket ut, og mannen i 20-årene ble siktet i saken.

En promilletest viste at mannen hadde promille på 1,9. Tirsdag ble mannen avhørt av politiet. I en pressemelding opplyser Vest politidistrikt at mannen har erkjent straffskyld og vedtatt et samlet forelegg på 15.000 kroner for brudd på veitrafikklovens paragraf 21 og 3.

Politiet minner om at det er straffbart å bruke elsparkesykkel i påvirket tilstand, og at promillekjøring med elsparkesykkel alene kan medføre et forelegg på 10.000 kroner.