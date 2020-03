Solid åpning for Oslo Børs torsdag

Oslo Børs åpnet med en svak oppgang. Men 10 minutter etter handelsstart er hovedindeksen opp over 2 prosent.

Onsdag endte Oslo Børs dagen ned 1,48 prosent til 637,75 poeng. Det skjedde samme dag som oljeprisen falt kraftig til rett over 26 dollar fatet. De toneangivende indeksene på Wall Street falt i snitt 5,4 prosent onsdag.

– Både aksjer, obligasjoner og gull falt på bred front i går, et fenomen som inntreffer svært sjeldent. Forrige gang var under finanskrisen i 2008/09. Når «alt» selges ender kapitalen opp i banken, eller i korte amerikanske rentepapirer. Dollaren steg naturligvis til nye høyder i går som en følge av disse prosessene, skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenrapport.

Opptur for flere aksjer

Flere av de største selskapene, samt de som er hardest rammet av koronakrisen, har grønne tall rett etter åpning:

Equinor (mest omsatt ved handelsstart) er opp 1,92 prosent

(mest omsatt ved handelsstart) er opp 1,92 prosent Norwegian er opp 3,22 prosent

er opp 3,22 prosent Aker Solutions er opp 2,33 prosent

er opp 2,33 prosent Mowi er opp 6,93 prosent

er opp 6,93 prosent NEL er opp 3,13 prosent

DNB er imidlertid ned rundt 0,60 prosent.

Flere børsras i Asia

Aksjemarkedene i Asia og Stillehavsregionen mistet den svake oppgangen tidlig torsdag etter at frykten for den økonomiske virkningen av koronaviruset fortsatte å tynge investorene. Torsdag er det fritt fall på børsen på Filippinene etter å ha vært stengt siden tirsdag, det er handelsstans i Sør-Korea og Australia fortsetter nedgangen.

De store markedene i regionen falt dypt ned i negativt territorium, og Sør-Koreas Kospi-indeks ledet nedgangen med et fall på 9 prosent.

Nedgang også i Europa

Heller ikke i Europa ble stemningen særlig lystig onsdag, der børsene i Frankfurt og i Paris falt mer enn 5 prosent på ettermiddagen.

Sent onsdag kveld la Den europeiske sentralbanken (ESB) frem en fersk krisepakke.

Sentralbanken starter nå et nytt program kalt Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Programmet vil gjennomføres ved kjøp av verdipapir, en handling som normalt sett kalles kvantitative lettelser.

Det kommer frem i en melding fra banken rundt midnatt.

Planen er å kjøpe verdipapir verdt 750 milliarder euro, tilsvarende 9.230 milliarder kroner. Verdipapirene vil inkludere blant annet statsobligasjoner og selskapsobligasjoner.

Etter planen skal programmet ikke avsluttes før krisefasen knyttet til det nye koronaviruset er over. Det vil heller ikke kunne termineres før utgangen av året, ifølge sentralbanken.

Ny Wall Street-smell

De amerikanske børsene falt mye fra start onsdag før det ved 18-tiden norsk tid ble en ny bråstopp i handelen. Utover kvelden ble stemningen noe bedre.

Donald Trump ønsker en redningspakke, som ifølge amerikanske medier kan være på over 1.000 milliarder dollar. Trump-regjeringen har også tatt til orde for å dele penger ut direkte til amerikanerne – et omstridt grep kjent som «helikopterpenger».

Som følge av usikkerheten har Wall Street svingt voldsomt nærmest fra dag til dag denne uken. Markedet preges dessuten av tvangssalg, som følge av investorer som har belånt aksjekjøp og nå må selge aksjene for å betale tilbake lånene.