Godt over 100 dyr døde i fjøsbrann på Byrkjelo i Nordfjord

Godt over 100 dyr mistet livet i en fjøsbrann på Byrkjelo i Gloppen kommune fredag kveld. Rundt 50 dyr ble reddet ut av fjøset før flammene tok overhånd.

Et stort antall dyr har mistet livet i en brann på Byrkjelo i Vestland fylke. Til sammen har det vært rundt 200 kyr, okser og kalver i fjøset.

NTB

7. okt. 2022 23:54 Sist oppdatert nå nettopp

Til sammen var det rundt 230 kyr, okser og kalver i fjøset da det begynte å brenne.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 20.28 fredag kveld. Brannmannskapene hadde kontroll over brannen ved 22-tiden, men etterslokkingen pågikk fortsatt natt til lørdag.

– Rundt 50 dyr ble reddet ut og er foreløpig fordelt på andre gårder i nærheten. Noen er også avlivet, forteller operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt til NTB.

Han forteller at politiet forlot stedet ved 1-tiden natt til lørdag, men at de vil dra til brannstedet lørdag for å foreta undersøkelser, avhør og samtaler med de involverte.

Operasjonsleder Johannessen sier det er ingen åpenbar brannårsak, men det er på det rene at brannen har startet inne i fjøset.

– Vi skal undersøke om brannen har startet i noen maskiner, men det er altfor tidlig å si noe om brannårsaken.