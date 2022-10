Brødre dømt for bombeattentat mot gravejournalist på Malta

To brødre er dømt til 40 års fengsel etter å ha sagt seg skyldige i drapet på gravejournalisten Daphne Caruana Galizia på Malta i oktober 2017.

Gravejournalisten Daphne Caruana Galizia ble drept i et attentat på Malta i oktober 2017. Fredag ble de to brødrene som plasserte bilbomben, dømt til 40 års fengsel, men det er fortsatt ikke klart hvem som ga dem oppdraget.

NTB-AFP

Nå nettopp

Dommen falt på første dag av rettssaken mot de to fredag. George Degiorgio (59) erkjente i et intervju med nyhetsbyrået Reuters arrow-outward-link i juli at han gjennomførte attentatet på den kjente journalisten på oppdrag fra andre.

Fredag åpnet rettssaken mot ham og broren Aldred Degiorgio (57), som også er tiltalt for å ha plassert bilbomben som drepte den 53 år gamle kjente journalisten.

Vraket av bilen til gravejournalisten Daphne Caruana Galizia som eksploderte like i nærheten av hjemmet hennes på Malta 16. oktober 2017. Brødrene som plasserte bomben i bilen, erkjente drapet få timer etter at rettssaken startet fredag.

Begge ble pågrepet desember 2017, men har nektet å samarbeide med politiets etterforskere og har sittet i varetekt siden.

Endret forklaring

– Vet dere ikke hvem som drepte Daphne, ropte George Degiorgio, henvendt til aktoratet og dommeren da han ankom rettslokalet fredag.

– Det var vennene deres, de som dere satt skulder ved skulder med. Gå og etterforsk dem, sa han

Begge brødrene svarte deretter nei på dommerens spørsmål om de erkjente straffskyld.

Fra venstre: Rose Marie Vella, Michael A. Vella, og Mandy Mallia, foreldrene og søsteren til Daphne Caruana Galizia, ankommer domstolen i Valletta fredag.

Noen timer ut i rettssaken, da de ni medlemmene av juryen var tatt i ed, ba brødrene igjen om å få ordet og overrasket alle ved å si seg skyldige i alle de seks tiltalepunktene. Kort tid etter fikk de forkynt dommen, som lyder på 40 års fengsel.

Oppdragsgiver

En tredje mann, Vincent Muscat, har tidligere innrømmet at det var han som skaffet til veie bomben som ble brukt. Han ble dømt til 15 års fengsel i februar.

Ifølge påtalemyndigheten var det den velstående forretningsmannen Yorgen Fenech som ga de tre i oppdrag å drepe Caruana Galizia. Rettssaken mot ham er ennå ikke berammet. Fenech nekter straffskyld.

Mandy Mallia, søsteren til den drepte gravejournalisten Daphne Caruana Galizia, tente lys ved bilder av søsteren i Valletta fredag, samme dag som to brødre ble dømt for drapet.

Omfattende korrupsjon

Caruana Galizia var en av Maltas ledende gravejournalister og hadde dokumentert omfattende korrupsjon og kameraderi blant Maltas politikere og næringslivstopper.

Blant annet avdekket hun at Michelle Muscat, kona til landets daværende statsminister Joseph Muscat, hadde etablert et stråselskap i skatteparadiset Panama.

Drapet skapte sterke reaksjoner og bidro blant annet til at Joseph Muscat måtte gå av.