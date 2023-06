Haglskur ødela avlingene til Jon og flere andre fruktbønder

Søndag ettermiddag haglet det kraftig i Ullensvang. I løpet av sekunder skal store deler av avlingene til flere bønder ha blitt ødelagt.

Haglskur i Hardanger Fruktbønder i Hardanger får skader på fruktavlinger etter styrtregn og hagl. Video: Privat

(Bergens Tidende:) Rundt klokken 15 søndag åpnet himmelen seg over Ullensvang. Det var ikke bare regn som falt fra oven. En heftig haglskur fulgte også med.

Den rammet blant annet fruktbonden Jon Korff Lofthus.

Aldri opplevd likende

– Som fruktdyrker får man betalt en gang i året, og det er når frukten blir levert til Fruktlageret for pakking og videresalg. Det ser akkurat nå ut som at mesteparten av avlingen er ødelagt, sier Lofthus til Bergens Tidende.

Han har om lag 60 dekar med frukttrær. Hele gården hans, i tillegg til flere andre gårder i området, er rammet av uværet.

Jon Korff Lofthus driver Lofthus Gard. Han frykter mesteparten av avlingene hans for året er ødelagt.

– Alle knytingene som skal bli til epler, pærer eller plommer er skadet, og ikke lenger salgbar vare. Far min har vært fruktdyrker siden 70-tallet, men har aldri vært borti noe lignende, sier han.

Lofthus sier han nå er i kontakt med kommunen og Landbruksdirektoratet for å registrere skaden.

– Vi ser på hvilke ordninger som kan lette på tap av inntekt. Den frukten vi produserer i år er grunnlag for tilskudd vi mottar neste år. I verste fall kan man derfor bli dobbelt straffet, dersom ordningene ikke treffer riktig, forteller Lofthus.

Et godt år som fruktdyrker kan være lønnsomt, men det er antagelig den mest arbeidskrevende produksjonen som finnes, ifølge bonden.

– 40 sekunder med hagl har ødelagt hundrevis av tonn med frukt.

Knytingene som skal bli til epler, pærer eller plommer er skadet, ifølge Jon Korff Lofthus.

– Investert alt jeg eier

Ifølge fungerende daglig leder i Ullensvang Fruktlager Aina Frøynes er det cirka 13 bønder som er rammet fra nord i Opedal til Ernes.

– Det varierer hvor mye hver enkelt er rammet. Det har vært mest på Eidnes og Helleland, sier hun.

Thomas Harris er stasjonsleder i Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), tillegg til å være fruktbonde i Opedal. Han ble bonde for syv år siden. Håpet for sesongen var 20 tonn med avling.

Thomas Harris er stasjonsleder i Nibio og fruktbonde i Opedal.

Slik ble det ikke.

– Jeg tror ti av dem ikke kan selges. Altså femti prosent skade. Andre har hundre prosent skade. Jeg var litt i utkanten, sånn sett var jeg blant de heldige, sier Harris.

I 2018 ble nordsiden av fjorden ifølge Harris rammet av lignende haglskur.

– Tjoflot, Ulgenes og Djønno fikk haglskur da. Jeg kjenner godt til dem, og kikket på eplene deres utover sesongen. Det var tydelige svarte flekker, så jeg vet hva som nå kommer til å skje med min avling nå, sier han.

Planen var å betale noen regninger etter innhøsting og salg.

– Jeg har investert alt jeg eier og har i denne gården, og skulle endelig få betalt tilbake. Det får jeg ikke nå. Det er ganske tungt, sier Harris.

Halvannen million i minus

– Jeg ligger halvannen million i minus på investeringer så langt, kanskje mer. Men man lærer i Hardanger at man bare må stå på, sier han.

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak med avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot, skriver Norges Bondelag på sine nettsider.

Det er først ved avling under 70 % av normalen at den offentlige ordningen vil gjelde. Det er bare mengdetap som kan erstattes.

Statsforvalteren i Vestland har foreløpig ikke besvart BTs henvendelser om skadeerstatning.

Slik så haglkulene ut.

– Vi får søke avlingsskadeerstatning og få den hjelpen som er tilgjengelig, men det er en mager trøst, sier Harris.

Også Halldor E. Eidnes er rammet. Han dyrker epler og plommer på tre gårder. En eier han selv, to pakter han.

– Veldig mye er ødelagt fordi det er gått hull på karten kartenKart er umodne frukter. Begrepet brukes om saftige frukter og bær som brukes til mat (for eksempel «eplekart»). Umodne saftige frukter inneholder lite sukker og mye stivelse, og fruktene hos mange arter har et høyt innhold av organiske syrer i umoden tilstand. Kilde: Store norske leksikon, og da vil de råtne. Vi vil forhåpentligvis finne noen epler og plommer som er brukende. Men det er dessverre snakk om veldig små mengder. Det er stort sett totalt havari, sier Eidnes.

Fruktbonde Halldor E. Eidnes dyrker epler og plommer.

Han sier erstatningsordningene vil hjelpe noe.

– Men det er frem i tid. Nå kan vi ikke henge med hodet. Vi må komme oss gjennom det. Vi tynner trærne, ta vekk en del kart. Bakdelene er at mesteparten er truffet av hagl, altså mange er perforert.

Dersom frukten blir perforert øker også faren for at den får sykdommer.

– Noen kart klarer vi kanskje berge til bruk av juiceepler. Det er uansett et kjempestort økonomisk tap som vi ikke får dekket, sier Eidnes.