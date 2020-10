57 prosent dyrere mobildata i Norge enn i Sverige

Manglende konkurranse i mobilmarkedet gjør at norske mobilpriser er langt høyere enn i Sverige. Samtidig tjener norske mobilselskaper langt mer per kunde.

NTB

8 minutter siden

– Norske mobilkunder kommer svært dårlig ut av sammenligningen med Sverige. Telenor og Telias duopol fører til at vi betaler mye for lite, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

Nordmenn bruker om lag 3.800 MB data i måneden i snitt, mens svenskene bruker 5.700 MB.

– Selv om ICE er i ferd med å bygge det tredje nettet og flere av selskapene nå har åpnet opp for abonnement med fri bruk, er det langt fram til vi har et marked som tåler sammenligningen med våre naboer, sier Myrstad.

Forbrukerrådet viser også til at norske mobilselskaper i snitt tjener 262 kroner på hver kunde per måned. I Sverige tjener selskapene 167 kroner per kunde. Dette mener de tilbakeviser mobilselskapenes argument om at det er høye utbyggingskostnader i Norge.