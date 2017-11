Oljefondet har tjent stort på selskap som kobles til korrupsjon i Kongo

I Norge er den israelske forretningsmannen Dan Gertler kanskje mest kjent for å ha bidratt til løslatelsen av Joshua French fra fengsel i Kongo.

Internasjonalt er han kjent for sitt nære vennskap til presidenten i Kongo og for å ha tjent seg søkkrik på kontroversielle forretninger med diamanter og kobber i landet. Ifølge Forbes er 43-åringen god for 9,7 milliarder kroner.

I flere år har det også vært kjent at Gertler har hatt omfattende forretningssamarbeid i Kongo med den sveitsiske gruve- og råvaregiganten Glencore.

Både amerikanske og britiske myndigheter etterforsker korrupsjonssaker i Kongo der Gertler spiller en nøkkelrolle.

Oljefondet eier rundt 3 prosent av Glencore, en investering verdt 13 milliarder kroner. Ifølge årsrapporten var dette fondets nest mest lønnsomme investering etter Shell i fjor.

Glencore var ifølge Fortune 500 verdens 16. største selskap i fjor og beskrives av Reuters som «det største selskapet du aldri har hørt om».

Glencores mann i forhandlinger

Dokumentlekkasjen Paradise Papers avslører nye detaljer om det tette samarbeidet mellom Glencore og Dan Gertler som får alarmklokkene til å ringe hos korrupsjonseksperter:

** Gertler og Glencore eide begge aksjer i en kobbergruve som i 2008 var i forhandlinger om sammenslåing med et annet selskap.

** Glencore ba Gertler lede forhandlingene med det statlige gruveselskapet om skattebetingelsene for den nye gruvegiganten, som fikk navnet Katanga.

** Statens selskap ba på et punkt plutselig om over to milliarder kroner ekstra i såkalt signaturbonus, en form for skatt som er vanlig i flere land ved inngåelse av lisensavtaler.

** Dette var ifølge dokumentene «totalt uakseptabelt» for Glencore. Gertler ble bedt om å rydde opp.

** Samtidig ga Glencore Gertlers selskap i skatteparadiset De britiske Jomfruøyer et lån på 282 millioner kroner på betingelse av at forhandlingene kom i havn.

Dermed fikk Gertler et kraftig incentiv til å få avtalen i havn.

Avtalen var i boks to måneder senere.

Signaturbonusen som skulle betales, var nå redusert fra nær 3,3 milliarder kroner til 790 millioner kroner.

Lånet brukte Gertler til å sikre seg en større eierpost i gruveselskapet Katanga.

Dokumentene fra advokatfirmaet Appleby er delt med Aftenposten via den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Glencore har med sine 107 selskaper i skatteparadiser vært en av Applebys største klienter.

Per-Anders Pettersson / Getty Images

75 prosent rabatt

Avtalen med myndighetene innebar at Glencore og Gertler betalte rundt en fjerdedel av hva andre gruveselskaper ville betalt for kobber på den tiden, ifølge Elisabeth Caesens.

Hun jobber som rådgiver for menneskerettighetsorganisasjonen Carter Center og kjenner gruvesystemet i Kongo godt.

– Dokumentene viser at dersom Gertler ikke fikk avtalen i havn, kunne Glencore be om at lånet ble tilbakebetalt umiddelbart. Glencore overså de mange røde flaggene Gertlers kontakter og historie i landet skulle ha reist. De risikerte å bryte internasjonale antikorrupsjonsregler, sier Caesens.

Glencore: Et vanlig lån

Både Glencore og Gertlers advokater sier at lånet ble gitt på kommersielle betingelser og forhandlet frem «på en armlengdes avstand».

Glencore skriver i sitt svar til ICIJ at forhandlingspartnerne til slutt endte på en pris som var den samme de var blitt forespeilet før Gertler kom inn i forhandlingene.

Gertlers advokater sier at Katanga ikke fikk fordelaktig behandling som resultat av Gertlers engasjement. De hevder avtalen samlet sett ga kongolesiske myndigheter bedre betingelser, selv om signaturbonusen ble redusert. Lånet ble tilbakebetalt i 2010.

Her kan du lese hele svaret fra Glencore.

– Samarbeidet mellom Glencore og Gertler burde definitivt få alle varsellamper til å lyse hos Oljefondet. Alle ingrediensene i den klassiske korrupsjonssaken er på plass: Selskaper i skatteparadiser, verdens mest korrupsjonsutsatte industri, og handlingen foregår i et av verdens mest korrupte land, sier Guro Slettemark, leder i Transparency International Norge.

Kobles til korrupsjon

Glencore kjøpte tidligere i år Gertler ut av Katanga og et annet gruveselskap de eide sammen i Kongo. Ifølge Financial Times’ kilder var målet å kvitte seg med koblingene til den omstridte milliardæren.

Kjøpet kom etter at verdens største hedgefond, Och-Ziff, innrømmet å ha bidratt til å betale bestikkelser på minst 680 millioner kroner i Kongo gjennom en «israelsk forretningsmann og andre». Innrømmelsen kom i et forlik med amerikanske myndigheter.

Gertler bekrefter i et brev fra sine advokater at forliket omtaler forhold som involverer ham. Advokatene skriver at påstandene som fremkommer er fullstendig feil, og at hverken Gertler eller hans selskaper på noe tidspunkt er blitt avhørt i saken.

«Gertler avviser absolutt alle anklager om ugjerninger eller kriminelle handlinger begått av ham,» heter det i brevet.

Per-Anders Pettersson / Getty Images

Glencore nevnes ikke i korrupsjonsforliket. Men Financial Times peker på at den «israelske forretningsmannen» brukte aksjene han skaffet seg ved hjelp av lån fra Glencore som sikkerhet for et nytt lån hos Och-Ziff.

Dette brukte han ifølge forliket deler av til å betale bestikkelser blant annet til presidenten i Kongo.

Også britiske økokrim har siden 2013 etterforsket Gertler. Spørsmålet har vært om han brukte sitt nære forhold til presidenten til å skaffe det London-noterte selskapet ENRC fem gruveprosjekter i Kongo. Gertler ble avhørt av britiske myndigheter tidligere i år.

Oljefondet: Alvorlige anklager

– Vi er kjent med disse alvorlige anklagene og har tatt det opp med selskapet, sier presseansvarlig Marthe Skaar i Oljefondet.

Hun sier fondet de siste årene har hatt flere møter med ulike representanter i Glencore og bedt om deres redegjørelse av hvordan de jobber med anti-korrupsjonsarbeid.

– Dette er også typisk informasjon som er relevant for vår dialog med Etikkrådet, sier hun.

Betalte signaturbonusen til Gertler

Glencores kobling til den omstridte forretningsmannen har vært kjent i flere år. Organisasjonen Global Witness har siden 2012 advart Glencores aksjonærer mot korrupsjonsfaren knyttet til samarbeidet med Gertler i Kongo.

Organisasjonen pekte blant annet på at Glencore betalte tilsammen nesten tre milliarder kroner i lån og andre overføringer til Gertlers selskaper i skatteparadiser fra 2007–2010. Organisasjonen hevder transaksjonene ga ham en gevinst på nesten 400 millioner kroner.

Ifølge Gertler selv kjøpte Glencore i vår ham ut av Katanga-gruven til en pris som gjorde at han tapte penger på prosjektet. Men helt kvitt Gertler blir Glencore ennå kanskje ikke i Kongo, selv om de ikke lenger eier gruveselskapene sammen:

I vår innrømmet Glencore overfor Global Witness at pengene selskapet skylder det statlige kongolesiske gruveselskapet i signaturbonus, i flere år er blitt utbetalt til Gertlers selskap på Caymanøyene.

Årsaken er at Gertler skal ha overtatt rettighetene til utbetalingene i hundremillionersklassen fra det kongolesiske nasjonale gruveselskapet – på ukjente betingelser.

Nina Selbo Torset, Andreas Bakke Foss, Per Anders Johansen, Henning Carr Ekroll og Carl Alfred Dahl har også bidratt til denne saken.