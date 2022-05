Mangel på mat og gjødsel gjør at Afrika står overfor enda en krisetid

FN frykter at de mange krisene som har rammet kontinentet kan føre til økt konflikt og voldelige opptøyer.

Sørafrikanere er ute og handler øst for Johannesburg i Sør-Afrika. En tredimensjonal krise er i ferd med å utvikle seg i Afrika. Koronapandemien herjer fortsatt, klimaendringene er markante, og nå har krigen i Ukraina skapt en kraftig prisstigning på viktige matvarer og drivstoff i land som allerede på forhånd var blant verdens fattigste.

NTB-AFP

15 minutter siden

Stadig høyere priser på mat og drivstoff gjør millioner av husholdninger svært sårbare. Sør-Afrika, Zimbabwe og Sierra Leone er spesielt utsatt.

Afrikanske land hadde regnet med en liten oppgang i sine bruttonasjonalprodukter i år etter to vanskelige år med koronapandemi. Men nå ser nedgangen ut til å fortsette.

– Dette er en krise for kontinentet som er uten sidestykke, sa Raymond Gilpin, sjeføkonom for Afrika i FNs utviklingsfond (UNDP), på en pressekonferanse fredag.

Sosiale opptøyer

Både krigen i Ukraina og vestlige sanksjoner mot Russland gjør det langt vanskeligere å få forsyninger med hvete, gjødsel og andre viktige varer ut på verdensmarkedet. I tillegg er det afrikanske kontinentet rammet av klimaendringer og koronapandemi.

Det er dessuten frykt for at de økonomiske problemene kommer til å føre til at de konflikter og sosiale spenningene trappes opp, blant annet i Sahel, i deler av det sentrale Afrika og på Afrikas Horn.

– Konflikter, spesielt i byområder og i lavinntektssamfunn, kan smitte og føre til voldelige protester og voldelige opptøyer, sier Gilpin.

Land som skal holde valg i år, er spesielt sårbare, tilføyer han.

Ingen alternativer

Mange afrikanske land er sterkt avhengige av import av mat og gjødsel fra Russland og Ukraina, som begge er storeksportører av hvete og matoljer laget av mais, raps og solsikke. I enkelte land kommer opptil 80 prosent av hveten fra Russland og Ukraina.

Høyere oljepriser har også gjort sitt til at hverdagen for mange afrikanere er blitt vanskeligere.

– Med forstyrrelsene som skjer nå, ser man at det oppstår en krisesituasjon, fordi hvor skal disse landene gå for å skaffe seg varer fra en dag til en annen? spør UNDPs regionale direktør for Afrika, Ahunna Eziakonwa.

Frykter gjeldsbomber

Hun sier at krisen også kan føre til at land får store problemer med å håndtere utenlandsgjelden sin, noe blant annet Ghana har mye av.

– Flernasjonale og bilaterale institusjoner bør virkelig tenke på at det trengs en innsats for å restrukturere gjelden, sier Eziakonwa.

FNs generalsekretær António Guterres sa tidligere i uken at det er i ferd med å utvikle seg en «tredimensjonal» krise i utviklingsland. Han forsøker nå å få i gang samtaler som kan få ukrainske og russiske landbruksprodukter og gjødsel ut på verdensmarkedene igjen.

Det internasjonale pengefondet (IMF) varslet i april at krigen i Ukraina allerede har hatt betydelige konsekvenser for Midtøsten og Nord-Afrika. Også IMF advarer om at krisen kan føre til mer sosial uro i Afrika.