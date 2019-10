Belåningsgraden ikke skal overstige 85 prosent av boligens verdi.

Låntagers samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt (gjeldsgrad).

Låntagers gjeldsbetjeningsevne skal testes mot en renteøkning på 5 prosentenheter.

Det skal betales avdrag for lån med belåningsgrad over 60 prosent. For Oslo gjelder i tillegg at belåningsgrad for sekundærbolig ikke skal overstige 60 prosent.

Bankene kan innvilge lån som bryter med ett eller flere av kravene for inntil 10 prosent av verdien av innvilget lånevolum pr. kvartal, en såkalt fleksibilitetskvote. For lån med pant i bolig i Oslo er fleksibilitetskvoten 8 prosent.

Forskriften gjelder til 31. desember 2019. Finansdepartementet er i ferd med å vurdere varighet og innhold. Et forslag fra Finanstilsynet har vært på høring.

Kilde: Norges Bank.