Det er nyhetsbyrået Reuters som skriver at den største eierandelen i In Amenas-gassfeltet i Algerie er til salgs. BP eier 45,89 prosent av gassfeltet og håper å få 2 milliarder dollar (18,4 milliarder kroner) for sin eierandel.

Det russiske energiselskapet Rosneft skal ha vært den aktuelle kjøperen. Men det skal blant annet den norske oljegiganten Equinor ikke ha ønsket.

Erik Haaland, pressetalsmann for internasjonal virksomhet i Equinor, sier at selskapet ikke har noen kommentarer til Reuters opplysninger.

Ifølge Reuters har heller ikke BP ønsket å kommentere saken. Det samme gjelder Rosneft.

Fakta: In Amenas Drives av Statoil, BP og det algeriske oljeselskapet Sonatrach. Anlegget produserer 9 milliarder kubikkmeter våtgass i året, noe som er en tiendedel av Algeries totale gassproduksjon. (Våtgass er gass som er flytende ved normalt trykk og temperatur). Statoil og BP deltar med 46 prosent av investeringene hver. Statoil står for 12,5 prosent av driften. 17 personer, deriblant 13 nordmenn, jobber for Statoil på anlegget. Totalt var det over 800 arbeidere på anlegget da terrorangrepet fant sted i 2013. (Kilde: NTB, BBC)

Salget av andelen er politisk sensitiv

In Amenas var mål for et terrorangrep i 2013. 38 gisler ble drept, fem av disse var ansatt i Equinor, som den gang het Statoil.

Det har vært ventet at den nye BP-sjefen, Bernard Looney, som begynte i jobben sist uke, vil selge selskapet ut av dette feltet som ledd i et program for å selge andeler. I løpet av 2019 solgte BP andeler for 10 milliarder dollar, og det er ventet at de skal selge for 5 milliarder til, skriver Reuters.

Den russiske giganten Rosneft skal ikke ha vært ønsket som deleier av Equinor eller av algeriske Sonatrach. Reuters skriver at BP skal ha vært i kontakt med en rekke andre internasjonale selskaper ettersom et salg til Rosneft ville være omstridt. Men det er ikke kjent om andre har meldt sin interesse.

BP og Equinor signerte i 2017 en femårig produksjonsdelingsavtale for In Amenas. Sikkerheten ved oljefelt sør i Algerie er bedret de siste årene, takket være en styrket militær tilstedeværelse.